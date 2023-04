Stand up comedy: Matteo Fallica

Matteo Fallica nasce a Bologna in una torrida estate del 1989, senza sapere che ci vorranno quasi trent’anni prima che decida di lanciarsi (più o meno letteralmente) sui palchi della stand-up comedy italiana.



Nei suoi monologhi non mancano i grandi temi che tanto stanno a cuore ai millennial con partita iva (e non solo): mascolinità tossica, omofobi al bar, faccine di whatsapp, cicale, banche, fagiani e tanto altro. Non esattamente in questo ordine.