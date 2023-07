Gli "Statuto" live al BOtanique

Sabato 15 luglio gli "Statuto" in concerto sul palco di BOtanique Festival 2023.

In occasione del loro quarantesimo anniversario di attività, gli Statuto pubblicano “Bella Storia” (Egea music ) un nuovo disco con 4 brani inediti registrati in studio e tutto il concerto celebrativo dei 40 anni registrato appositamente il 28/01/2023. I quattro brani hanno sonorità decisamente “pop”, spaziano tra soul, ska e powerpop e ribadiscono la spiccata identità mod della band, dalle radici profonde ma con soluzioni sonore più che mai attuali, grazie anche all’eccellente produzione artistica di Pietro Foresti. I testi incisivi e ruvidi, illustrano uno stato d’animo ribelle, reso credibile, sia artisticamente che ideologicamente, dalla loro lunga e coerente storia. La parte del concerto comprende 22 brani, tra i quali tutti quelli più conosciuti come “Abbiamo Vinto Il Festival di Sanremo”,”Qui non c’è il mare”, “Ragazzo Ultrà”,”Piera”,”In Fabbrica” e tutti gli altri. Suonato con organico al gran completo, cioè quartetto base più fiati e tastiere, questo “live”, già fondamentale per la celebrazione dei quarant’anni, è diventato la preziosa testimonianza dell’ultimo concerto dello storico bassista Rudy Ruzza (scomparso a marzo 2023), il quale, benchè fosse impegnato a curarsi da un brutto male, aveva suonato brillantemente in tutta la parte finale del concerto. Proprio al compianto Rudy è dedicato l’intero lavoro discografico, così come il “40 Tour“, curato da Francesco Venuto per Barley Arts, che porterà la band a esibirsi sui palchi di tutta Italia la prossima estate.