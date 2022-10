Stefano Chiodaroli al Ciocco Comedy Show!

La nostra rassegna comica prosegue con un grande ospite: Stefano Chiodaroli!



Lanciato dallo Zelig di Milano e dal programma televisivo «Facciamo cabaret», il comico varesino ha reso popolare l’originale personaggio del panettiere burbero e indaffarato, e diventato famoso per il tormentone del Panettiere «Pieraaaa!», ma il suo repertorio non si ferma certo qui, anzi!

In seguito crea altri personaggi come Tempesta Ormonale (un semidio celtico che lo conduce nel programma comico di Rai 2 Bulldozer), e altri energetici, folli, surreali come il mago Abatjour, Ornello l’ex fotomodello e Brian trombettista jazz. Nella sitcom Belli dentro in onda su Canale 5 interpreta Mariano, ladro di macchine e picchiatore dal cuore d’oro. Partecipa alla trasmissione "Stiamo lavorando per noi" di Cochi e Renato e come conduttore a "Strangers in The Night" (comici stranieri allo Zelig) in onda sulla tv Svizzera italiana. Al cinema è stato tra i protagonisti del film di Michele Placido "I fiori del male", che narra la vicenda criminale di Renato Vallanzasca, e ha partecipato a due commedie, "Outing" di Matteo Vicino, con Massimo Ghini e Nicolas Vaporidis, e "Aspirante Vedovo", di Massimo Venier, con Fabio de Luigi e Luciana Littizzetto.

Nella stagione teatrale 2014/15 è stato protagonista, insieme a Lucia Vasini e Jessika Polsky, della commedia francese "Il clan delle divorziate", grande successo in Francia e in cartellone per due mesi al Teatro San Babila di Milano.

Stefano è un abile affabulatore ed un ottimo monologhista pertanto il suo spettacolo risulta essere sempre vario e mai scontato.



Dalle 20.30, menù completo anche in versione vegetariana (antipasto, primo, secondo e dessert) con bevande incluse e spettacolo a seguire: 40€ a persona!

Prenotazioni: +39 335 603 3075 - manolo@enjoytoz.it

Direzione artistica: Alessia De Pasquale e Gian Piero Sterpi



Impossibile mancare, vi aspettiamo!