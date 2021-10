Stefano Fresi all'Oratorio San Filippo Neri

Sabato 23 ottobre all'Oratorio San Filippo Neri, Stefano Fresi, farà scoprire la trama di 'Shantaram', romanzo autobiografico dello scrittore australiano Gregory David Roberts all'Oratorio San Filippo Neri.

La parola. Grandi attori prestano la voce a grandi scrittori incidendone le parole immortali in audiolibri.

Nel 1978 il giovane studente di filosofia e attivista politico Greg Roberts viene condannato a 19 anni di prigione per una serie di rapine a mano armata. E’ diventato eroinomane dopo la separazione dalla moglie e la morte della loro bambina. Ma gli anni che seguono vedranno Greg scappare da una prigione di massima sicurezza, vagare per anni per l’Australia come ricercato, vivere in nove Paesi differenti, fare rapine, allestire a Bombay un ospedale per indigenti, recitare nei film di Bollywood, stringere relazioni con la mafia indiana. E raccontare la sua vita in un romanzo epico, ‘Shantaram’ appunto, di cui Stefano Fresi attore tra i più amati del cinema contemporaneo (“Smetto quando voglio”) ci da un saggio raccontandoci la sua esperienza nel mondo degli audiolibri.

LE VOCI DEGLI AUDIOLIBRI

Shantaram di Gregory David Roberts ed. Neri Pozza è un audiolibro letto da Stefano Fresi (EMONS Edizioni)

