Stelle cadenti sul lago con cena in rifugio

Corno alle Scale, stelle cadenti e cena in rifugio: una serata perfetta!



Nella notte di San Lorenzo, ammireremo le stelle cadenti in un palcoscenico unico: le rive del Lago Scaffaiolo. Le stelle cadenti sono uno degli spettacoli più affascinanti che il cielo notturno possa regalarci: vedere una stella cadente è qualcosa che stupisce e, si sa, i desideri espressi in questa magica notte poi si avverano!



Per godere di questo spettacolo unico, proponiamo una facile escursione all’ imbrunire, o tralummescuro come dicono i vecchi montanari, per raggiungere il più iconico dei rifugi, il Duca degli Abruzzi, dove ci aspetta un’ appetitosa cena in puro stile montanaro. Terminata la cena e illuminati dalle nostre torce frontali torneremo al punto di partenza con un facile percorso.



Cena presso il Rifugio Duca degli Abruzzi da pagare direttamente in loco a seconda della consumazione scelta.