Stonebreakers di Valerio Ciriaci: il film

Stonebreakers e? un film documentario che racconta cosa accadde negli Stati Uniti nel 2020, quando durante la rivolta Black Lives Matter a seguito dell'omicidio di George Floyd e le elezioni presidenziali ebbe inizio una vera e propria battaglia attorno ai monumenti storici. Questo conflitto culturale mette in discussione quello che e? stato fino a oggi il racconto della Storia d'America, riguardando anche le statue di Cristoforo Colombo, dei confederati e dei padri fondatori.Il film vuole essere testimonianza degli avvenimenti del 2020 e allo stesso tempo un contributo al dibattito in corso sulla memoria e la Storia: qual è il passato della Storia degli Stati Uniti? E ancora: personalità come Cristoforo Colombo meritano di essere ricordate attraverso delle statue? Come fare i conti con il proprio passato?



Il film ha partecipato a festival internazionali e ha ottenuto diversi riconoscimenti: il Premio per la distribuzione Imperdibili, la menzione della Giuria e il Premio del pubblico Mymovies al Festival dei Popoli, il Premio per il Miglior montaggio e per la Migliore produzione di film documentario all'History Film Fest, il Premio Suono e Territori al Festival Mente Locale - Visioni sul Territorio e il premio per il Miglior film documentario a Workers Unite! Film Festival.



Il film sarà introdotto dal resista Valerio Ciriaci con Mariana Califano (Resistenze in Cirenaica)