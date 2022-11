Stop alla violenza sulle donne

La mostra ha 22 artisti del panorama nazionale ed internazionale con opere di pittura e fotografia dedicate al tema in oggetto.

Venerdì ore 18 il vernissage, possibilmente sotto portico antistante la galleria, col seguente programma:

Presentazione a cura di Valeria Celli che condurrà la serata e racconterà come nasce questa ricorrenza ed il significato dei simboli rappresentati dalle scarpe e panchina rossa.

Reading poetico delle 3 scrittrici: Serena Vestene – Lina Scarpati - Claudia Piccinno.

Intervento di Roberto Lacentra sulle cause della violenza come problema derivante da disturbo della personalità; breve analisi della condizione femminile nel passato e presente; suggerimenti o precauzioni possibili.



Intervento di fantasia a sorpresa di Ugo Armaroli.