Storia di un Guaranì e del suo popolo. Cucina e cultura indigena con Atucà Guaranì

Atucà è stato portavoce delle minoranze indigene per l’UNESCO. Oggi desidera raccontare la sua storia, la cultura, la spiritualità guaranì e come vive ora il suo popolo.

Lo incontreremo a Salus Space per ascoltare la sua storia e la storia del suo popolo e della terra da cui proviene.

Ore 18 laboratorio di empanadas con Atucà e Roberta Pizzi (massimo 10 partecipanti)

Ore 21 Amazzonia, storia di un Guaranì e del suo popolo

Attimi di possibile felicità è la rassegna estiva costruita dai Cantieri Meticci nello spazio di

Salus Space. Fa parte di Bologna Estate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna.



La Locanda è a vostra disposizione per aperitivi e cibarie a chilometro zero.L’ingresso è gratuito. Prenotazione alla mail salus@cantierimeticci.it , obbligatoria per il laboratorio

