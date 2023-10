StraBologna, la Garisenda cinturata devia il mini percorso

Lo stato di salute sempre più preoccupante della Garisenda ha portato a cinturare l'area circostante le Due Torri. Provvedimento necessario per la messa in sicurezza della zona e che andrà a impattare con la StraBologna, ovvero la camminata ludico motoria in programma domenica 29 ottobre (partenza ore 10:30 da Via Rizzoli) , che si snoda lungo 3 percorsi.

In comune accordo con le istituzioni, il percorso mini (nelle mappe in basso colorato in verde) è stato modificato per non coinvolgere le strade limitrofe alle Torri: il percorso più breve accompagnerà quindi il medio ed il maxi in fino a Piazza Aldrovandi, poi proseguirà in Via Guerrazzi e svolterà a destra su Via Santo Stefano, Via Farini, Piazza Galvani, con arrivo in Piazza Maggiore come il percorso medio.

StraBologna 2023: i 3 percorsi

Tre i percorsi dunquee a disposizione: da dieci, sei e 3,5 chilometri che si sonoderanno in questo modo:

StraBologna e modifiche ai bus

Domenica , in occasione dell'edizione 2023 della StraBologna, i partecipanti alla manifestazione podistica potranno circolare gratuitamente sull'intero servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano Tper di Bologna (ad esclusione delle linee a tariffa speciale) dall'inizio del servizio fino alle ore 14.

Per accedere all’agevolazione, per i partecipanti sarà sufficiente esibire, ai verificatori di titoli di viaggio, il pettorale attestante l'avvenuta iscrizione alla manifestazione.

Durante lo svolgimento della corsa, domenica, dalle ore 10 alle ore 13 circa, le linee di bus Tper saranno interessate da variazioni di percorso, in due distinte fasi, per la chiusura al traffico di numerose vie del centro cittadino.

Tutte le deviazioni previste per gli autobus (indicate nel file allegato) sono consultabili anche sul sito Tper, alla pagina www.tper.it/strabologna2023 .

Le scorse edizioni della mitica corsa bolognese