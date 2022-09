La strada del Jazz è Memorial Lucio Dalla: sabato 10 e domenica 11 settembre a Bologna

La Strada del Jazz, Memorial Lucio Dalla: sabato 10 e domenica 11 settembre 2022, il “Memorial Lucio Dalla Jazz”, concerti live e ricordi a 10 anni dalla scomparsa del grande artista bolognese.

La Bologna di Lucio Dalla si è trovata, tra gli anni Cinquanta e Settanta, a essere testimone di un vero e proprio movimento culturale, iniziato con l’apertura del Disclub di Alberto Alberti in via Caprarie, il negozio dedicato esclusivamente al jazz d’importazione, alla formazione delle prime band cittadine, Doctor Dixie Jazz Band, Criminal Jazz Band, Panigal, Magistratus, Rheno Dixieland Band; musicisti sconosciuti che suonavano fino a notte fonda in cantine fumose, senza compensi se non la passione di esserci.

Altri, divenuti ormai celebrità, si muovevano da oltreoceano diretti ad una piccola grande capitale morale del jazz, calcando le scene del Festival Internazionale del Jazz, riempiendo il palasport e i teatri di Bologna.