"La Strada del Jazz" e la sua notte bianca: il 2023 è l'anno di Bill Evans

Dal 7 al 10 settembre 2023 torna a Bologna la rassegna "La Strada del Jazz". Tra i tanti festival italiani la Strada del Jazz ha una caratteristica unica, la posa delle stelle di marmo sulla centralissima via Orefici/Caprarie dedicate ai grandi interpreti che hanno suonato in città negli anni d’oro del Bologna Jazz Festival di Alberto Alberti. Bologna allora era definita la “capitale europea del jazz”. Il progetto è di Paolo Alberti e Gilberto Mora.

Quest’anno la Stella jazz è dedicata a Bill Evans (Plainfield, 16 agosto 1929 – New York, 15 settembre 1980) pianista e compositore statunitense. L’impatto che Bill Evans ha avuto sul pianoforte del Novecento, jazz e non solo, è incommensurabile. Dal suo lavoro con George Russell e Miles Davis, allo storico piano trio del 1960, fino ai soli di piano e agli album orchestrali, Evans ha ispirato generazioni di pianisti. La musica è l’arte che esprime ciò che non può essere detto con le parole, nessuno ha mai evocato le emozioni come lo ha fatto Bill Evans. Una volta chiesero a Bill: «Se, con la macchina del tempo, tu potessi ascoltare Beethoven o Chopin che improvvisano, lo chiameresti jazz?». «Il jazz non è un ”cosa” ma un ”come”», rispose Bill, «Se fosse un ”cosa” sarebbe statico e non crescerebbe mai. Il “come” è che la musica proviene dall’attimo, è spontanea, esiste nel momento in cui è creata. E chiunque faccia musica secondo quel metodo mi trasmette un elemento che rende la sua musica jazz». Bill Evans suonò per la prima volta a Bologna al teatro Duse nel 1967.

Programma:

Giovedì 7 settembre 2023

Ore 22.00 anteprima alla Cantina Bentivoglio con Emiliano Pintori trio “Tributo a Bill Evans”. Emiliano pintori – pianoforte, Stefano Senni – contrabbasso, Zeno De Rossi - batteria

Sabato 9 settembre 2023:

Ore 17.30, via Orefici angolo Piazza Re Enzo, inaugurazione con la Street Ariminum Dixielan Jazz Band e il saluto del Sindaco di Bologna Matteo Lepore, inaugurazione e scopertura della stella jazz a Bill Evans, ospite d’Onore Gianluca Guidi e Barbara Cola. Premiati gli “amici” della Strada del Jazz.

Notte Bianca Jazz, ore 20.30 - 23.00

Ariminum Dixieland Jazz Band itinerante per il Quadrilatero ore 18.00 – 19.30, Piazza Maggiore, Francesco Cavestri trio jazz project (il più grande pianista jazz giovane italiano) Early 17 tra jazz e hip hop - l’eredità musicale di Bill Evans Francesco Cavestri – pianoforte, Riccardo Oliva – basso, Joe Allotta – batteria.

Ore 19.30 – 21.00, Piazza Maggiore, Andrea Ferrario group feat. Barbara Cola Sentimental stars: Barbara Cola - voce, Andrea Ferrario - sax, Alessandro Altarocca - piano, Andrea Taravelli - basso elettrico, Lele Veronesi - batteria

ore 21.30 - 23.30, Piazza Maggiore, Gianluca Guidi e Amedeo Ariano trio Tribute to Frank Sinatra: Gianluca Guidi - voce, Claudio Colasazza - piano, Dario Rosciglione - contrabbbasso, Amedeo Ariano – batteria

Domenica 10 settembre 2023:

Ore 16.00 – 17.30, Piazza Maggiore, La Strada del Jazz ensemble: Interplay, tributo a Bill Evans

Andrea Ferrario sax, Claudio Vignali piano, Stefano Maimone basso, Marcello Molinari batteria, Danilo Mineo percussioni

Ore 18.00 – 19.30, Piazza Maggiore, Guglielmo Pagnozzi & the Jazz Dogs con ballerini della Bologna Swing Dancers alle origini dello swing Back in the Swing Era: Guglielmo Pagnozzi - sax soprano, Paolo Prosperini - chitarra, Salvatore Lauriola - contrabbasso, Federico Occhiuzzi - batteria.

Un grande ballroom pronto ad accogliere chiunque voglia tuffarsi in queste atmosfere… ore 17.00 – 19.30 Ariminum Dixieland Jazz Band itinerante per il Quadrilatero.