Stragà canta Lucio Dalla sulle colline del Parco Cavaioni

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

A Ca’ Shin una serata in onore di Lucio. Dopo i temi ambientali ed ecosostenibili, sulle colline del Parco Cavaioni, presso il Baretto di Ca’Shin, la Cooperativa Sociale Le Ali rende omaggio al grande cantautore bolognese Lucio Dalla.

Federico Stragà si esibirà con la sua interpretazione proponendo propone un ricordo collettivo, attraverso grandi successi, ma anche un ricordo personale, attraverso canzoni che hanno un significato particolare nel suo percorso artistico. "Lucio è il Maestro, il cantautore del futuro, l'interprete senza tempo, il genio irraggiungibile e al tempo stesso il compagno delle passeggiate sotto i portici, dei voli delle rondini, dei tramonti sulle città. E' solo lui ed è tutti noi."



Federico Stragà cantautore, vincitore di diversi premi e singoli di successo che lo vedono protagonista di numerosi riconoscimenti. Nel 2008, a sei anni dal suo esordio in un’inedita versione swing, esce il cd “Federico Stragà canta Frank Sinatra” che contiene alcuni tra i più grandi successi di The Voice. Questa interpretazione gli vale la partecipazione al Bologna Jazz Festival nel 2010 ed il premio alla voce conferitogli dal Leggio D’oro nel 2013.



www.straga.net

https://www.youtube.com/channel/UCQD8wY9tcV90WWsAN82bNBw





Per maggiori informazioni e prenotazioni 051.19580633