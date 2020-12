Dal 4 al 6 dicembre 2020, Trentesimo Anniversario della Strage del Salvemini 30 anni, per sempre. Le iniziative di commemorazione . Venerdì 4 dicembre gli interventi delle Istituzioni, con il contributo del Presidente Sassoli, sabato 5 la dedica di tre luoghi alle vittime, domenica 6 la deposizione dei fiori e la messa celebrata dal Cardinale Zuppi. Il 6 dicembre 1990 un aereo militare in avaria abbandonato dal pilota precipitò sull’allora succursale dell’Istituto Tecnico Commerciale Gaetano Salvemini in via del Fanciullo 6 a Casalecchio di Reno (Bologna) provocando la morte di undici studentesse e uno studente della classe 2^A – Deborah Alutto, Laura Armaroli, Sara Baroncini, Laura Corazza, Tiziana De Leo, Antonella Ferrari, Alessandra Gennari, Dario Lucchini, Elisabetta Patrizi, Elena Righetti, Carmen Schirinzi, Alessandra Venturi – e oltre ottanta feriti.

Venerdì 4 dicembre 2020, alle ore 18.00, sulla pagina Facebook Comune di Casalecchio di Reno e sul canale YouTube dedicato, la cerimonia solenne delle istituzioni in ricordo delle vittime del Salvemini prevede i contributi video di Massimo Bosso, sindaco di Casalecchio di Reno, Roberto Alutto, presidente dell’associazione delle Vittime del Salvemini 6 dicembre 1990, Virginio Merola, sindaco della Città metropolitana di Bologna, Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e, per la prima volta, di un’istituzione europea, grazie alla partecipazione di David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo.

Sabato 5 dicembre, la prima parte della mattina sarà dedicata alle iniziative promosse dall’Istituto Gaetano Salvemini trasmesse sulla pagina Facebook della scuola: a partire dalle 9.30 verrà scoperta l’opera d’arte murale “Soul of the wall” dell’artista Eron, a seguire il dirigente scolastico Carlo Braga consegnerà al sindaco di Casalecchio di Reno e all’associazione Vittime del Salvemini il manifesto “6 dicembre” realizzato dall’illustratore Nicola Gobbi con la partecipazione della classe 1F coordinata dalla prof.ssa Stefania Buldrini. La mattinata a scuola si concluderà con la première del cortometraggio “Le cose che 6” con le testimonianze di un gruppo di ex studenti dell’Istituto Salvemini 1990, a cura di Massimiliano Briarava, Tommaso Arosio, Riccardo Casiglia (Zeranta Endutainment Srl).

Sempre sabato 5 dicembre, a Casalecchio e Zola Predosa, tre luoghi verranno dedicati alle vittime della strage: alle 11.00 la posa della prima pietra della futura Piazza “Ragazze e Ragazzi del Salvemini 1990” dove si trova attualmente il cantiere dell’ex poliambulatorio Ausl di via Garibaldi a Casalecchio di Reno; alle 12.30, al Parco Zanardi, al confine tra i comuni di Casalecchio e Bologna, 12 alberi da frutto verranno dedicati alle 12 vittime alla presenza dei rappresentanti dei Comuni dell’Unione Reno Lavino Samoggia ai quali si uniranno Susanna Zaccaria, assessore alla Scuola del Comune di Bologna e Irene Priolo, assessore all’Ambiente della Regione Emilia-Romagna. Per entrambe le iniziative è prevista la diretta Facebook dalla pagina del Comune di Casalecchio di Reno.

Alle 15.00, la rinnovata biblioteca comunale di Zola Predosa in Piazza Marconi 4 sarà dedicata alle vittime zolesi del Salvemini Deborah Alutto, Antonella Ferrari e Alessandra Gennari con diretta Facebook dalla pagina del Comune di Zola Predosa.

Il giorno della strage, domenica 6 dicembre, i familiari e le autorità deporranno i fiori e osserveranno un minuto di silenzio, alle ore 10.30, nell’Aula della Memoria, alla Casa della Solidarietà “Alexander Dubcek” (via del Fanciullo 6). Invitiamo tutti i cittadini, ognuno dalla propria casa, a partecipare al minuto di silenzio.

La commemorazione verrà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Casalecchio di Reno e sul Canale Youtube Salvemini 6 dicembre 1990. Nel pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, sui canali Facebook e Youtube dell’ITCS Salvemini e su LepidaTV (canale 118 DTT), in programma la diretta web "io sono il Salvemini", organizzata da studenti e studentesse di ieri e di oggi, insieme a cittadine e cittadini, uomini e donne del mondo dello spettacolo, dello sport, del giornalismo, delle istituzioni, per dare voce a chi ha contribuito a tenere viva la memoria del 6 Dicembre e per condividere cosa significa, a trent’anni di distanza, dire ancora oggi "io sono il Salvemini". Concluderà le commemorazioni, alle ore 18.00, dalla Chiesa di San Giovanni Battista (via Marconi 39, Casalecchio di Reno), la Santa Messa celebrata dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo metropolita di Bologna.