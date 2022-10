Strings of Freedom: la storia della musica indiana a Bologna

Domenica 9 ottobre per celebrare il 75esimo anno dell'Indipendenza dell'India, la ricca cultura musicale italiana incontra quella indiana nella prima première di "Strings of Freedom".

Il Consolato Generale dell'India a Milano e l'Associazione Indiana del Nord Italia presentano la prima collaborazione in assoluto dell'Orchestra Senzaspine di Bologna e del Gruppo Musicale del Dr. L. Subramaniam e della cantante Kavita Krishnamurti con un concerto unico nel suo genere.

Il viaggio dell'orchestra sinfonica del Dr. L. Subramaniam è iniziato con Lord Yehudi Menuhin a New York (nel 1987). Successivamente il gruppo è stato incaricato da diverse organizzazioni per le celebrazioni del 50°, 60° e 70° anno. Per celebrare l'evento storico del 75° anno, il Dr. Subramaniam ha composto così la Mahatma Symphony. Ai concerti di "Strings of Freedom" in Italia insieme alla Mahatma Symphony, il Dr. Subramaniam suonerà inoltre alcuni dei suoi brani più celebri, conosciuti in tutto il mondo.



Il programma:

SPRING RHAPSODY

(Orchestra only) -15 min

MAHATMA SYMPHONY

(Kavita, Orchestra & choir with Indian musicians) - 20 min



Intervallo



SHANTI PRIYA

(Dr. L. Subramaniam, Orchestra & Indian musicians) – 35 min



ENCORE - FLIGHT OF HUMBLEBEE

(Dr. L. Subramaniam, Orchestra & Indian musicians) - 5 min