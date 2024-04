"Sublimitas in-canto dorato": la mostra di Octavia Monaco per ricordare Giovanni Padovan

Per ricordare Giovanni Padovan, considerato a livello nazionale il re dei profumi, dal 1 al 18 Maggio, nella profumeria da lui avviata insieme alla moglie Lia, Octavia Monaco espone un ciclo di opere su legno realizzate appositamente per questo evento, presso l’Antica Profumeria del Sacro Cuore, rinnovando l'elettiva collaborazione avviatasi nel 2021 con la mostra dal titolo Vierges en Fleures.



Esiti della più recente evoluzione dell’ inesausta ricerca artistica, si può evincere nelle opere presentate un richiamo agli ori del viennese Gustav Klimt, possibile eco della sua formazione orafa o degli studi dedicati al pittore secessionista, soggetto di uno dei libri pubblicati con le sue illustrazioni: Vi presento Gustav Klimt, i cui originali furono esposti nella libreria del Louvre nel 2004.



In continuità all’occasione precendente, si tratta di piccole opere, sempre di formato quadrato, preziose espressioni dell’universo immaginifico surreale ed onirico che rende riconoscibile il segno di questa artista.



Quattro opere interpretano i quattro elementi: acqua, terra, fuoco e aria costituendo un unicum.



Una trilogia dorata riprende e rinnova il tema centrale dell’intera opera pittorica della pittrice, ovvero l’aspetto simbolicamente regale e sacrale del Femmino.



L’afflato al numinoso sarà la suggestione generativa anche del piccolo trittico a coronamento della mostra,



che richiama suggestioni trecentesche nei sublimi cieli mistici che l’oro connota.



Mentre un’altra opera, singola, si rifà alla pratica dell’arte di Odilon Redon.