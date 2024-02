Pienone (e Vip) alla mostra di Malisa Catalani (lady Di Vaio)

Record di accessi alla mostra “Rebirth” nello storico Palazzo Vassè Pietramellara di Bologna, in Galleria Cavour. Sono infatti state 41.500 le persone che dall’inizio dell’esposizione – il primo febbraio – hanno ammirato le sculture di Malisarts, Malisa Catalani (moglie del rossoblu Marco Di Vaio), nella mostra organizzata da Succede solo a Bologna in occasione di Art City Bologna (costola di eventi nell'ambito di . ArteFiera, che chiude l'edizione 2024 con oltre 50mila i visitatori)

Immerse nella dimora storica bolognese di via Farini, le opere di Malisa Catalani si sono mostrate a un pubblico vastissimo, che ha riempito e animato le stanze del Palazzo per i quattro giorni dell’esposizione. Tra i visitatori presenti anche Gianni Morandi e Rudy Zerbi.

Rebirth

Una mostra sviluppata con un andamento circolare che ha trasformato questa esperienza per le decine di migliaia di persone presenti in una sorta di ciclo di rinascita del visitatore. Un viaggio che mette in relazione la scultura, intesa come processo creativo e trasformazione della materia, e il percorso interiore e mistico dell’uomo, inteso invece come processo di elevazione interiore e rinascita spirituale.

Non sono poi mancati i legami con gli spazi circostanti: le meraviglie di Palazzo Vassè, come la Galleria della Meridiana e gli affreschi che raffigurano la vita di Maria e la parabola del Figliol Prodigo, hanno accolto e dialogato con le opere esposte, veicolando l’espressione figurativa del cammino interiore intrapreso dall’uomo, articolato nel ciclo di “vita – morte – rinascita” che ciascuno è invitato a intraprendere per entrare in contatto con la propria essenza.