Sulla vetta del Monte Adone

Domenica 23 Maggio le Guide Ambientali Escursionistiche di Scomfort Zone propongo una suggestiva escursione fino alla vetta del Monte Adone.



Siamo lungo la Via degli Dei, in un luogo di grande interesse geologico e di importanza storica.



Uscire dal comfort con questo trek vuol dire accettare la sfida e godersi questa incredibile escursione!



Maggiori info tecniche:

LUNGHEZZA: Circa 10 km

DISLIVELLO: 400 metri

DURATA: 3 ore (soste escluse)

DIFFICOLTA’: MEDIA – Alla portata di chi è abituato a camminare e in buone condizioni di salute.



RITROVO: Ore 10 a Badolo (BO).



Al momento dell’iscrizione verrà comunicata la posizione esatta di ritrovo e tutte le informazioni per svolgere il trekking nel rispetto delle disposizioni Covid-19.



www.scomfortzone.com