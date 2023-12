Sulle sponde del Danubio

Musiche di Schubert, Sokolovi? e Hummel. Letture da Danubio di Claudio Magris



Lungo il Danubio s’incontrano e si scontrano genti diverse. É il fiume di Vienna, di Budapest e Belgrado, il fiume della Dacia, che ha racchiuso infine l’Austria asburgica come l’anello dell’Oceano il mondo antico. Il senso del fluire e della fugacità del vivere è colto nel viaggio per terre percorse nei secoli da migrazioni di popoli che hanno devastato, civilizzato, rimescolato.

(G. L. Beccaria, Prefazione a Danubio di C. Magris)



A cura di Ensemble Zipangu



Fabio Sperandio (violino)

Enrico Celestino (viola)

Eva Zahn (violoncello)

Liang Yen Chi (contrabbasso)

Andrea Carcano (pianoforte)





cultura@istitutodiculturagermanica.com o 051 7459292