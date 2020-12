Sulle strade del Medioevo, dalla scola a Montovolo

L'incanto dell' Appennino Bolognese è tutto racchiuso in questa escursione: partiamo dalla magia medioevale del borgo La Scola impreziosito dai presepi che troveremo lungo le stradine del Borgo e attraverso sentieri stretti e tortuosi, come viandanti del Medioevo, arriviamo a Montovolo, una vera montagna sacra, al centro di una zona di pregio faunistico (zona SIC) e la cui storia affonda nei tempi più remoti.

Arrivati al Santuario godremmo di una vista che spazia dal Corno alle Scale, al Cimone e all' Appennino pratese e su tutta la valle del Reno e la Valle del Setta: una panoramica che si farà ricordare!