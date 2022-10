Sum 41: il meglio del pop punk a livello mondiale live a Bologna

In occasione del ventennale di “All Killer No Filler”, i Sum 41 tornano in Italia con una tappa del “Does This Look All Killer No Filler Tour”, sabato 8 ottobre 2022 all’Unipol Arena di Bologna. Dopo aver annunciato il tour insieme negli Stati Uniti, sarà la band multiplatino Simple Plan ad aprire il concerto.

I Sum 41 sono un gruppo musicale canadese originario di Ajax, cittadina dell'Ontario, e formatosi nel 1996. Dalla firma di un contratto discografico con la Island Records nel 1999, la band ha composto sette album in studio, due album dal vivo, una raccolta e tre EP. Dal 2016 sono sotto contratto con la Hopeless Records. Sono divenuti famosi per i loro tour, che arrivano a toccare le più varie località del mondo e a protrarsi a volte oltre un anno. La band è tra le più rilevanti nel genere pop punk a livello mondiale, grazie soprattutto all'album di successo All Killer No Filler. Il gruppo, però, ha collaudato altri generi avvicinandosi maggiormente al punk rock, all'hardcore punk e al metal, di cui sono prova gli album Does This Look Infected? e Chuck. Il quarto album, Underclass Hero, ha segnato il riavvicinamento da parte della band al pop punk. (Wikipedia)