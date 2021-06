Summer Night in Sangio: i Four Season Trio live sotto le stelle

Tornano le atmosfere jazzy del Four Season Trio a San Giovanni in Persiceto, nello splendido giardino estivo allestito da Glamour e Over One.



Voce: Sara D'Angelo

Chitarre: Luca Cremonini

Basso: Pedro Judkowski





Gradita prenotazione



Cena consigliatissimaInfo: Jacopo 347 5668016 Roberto 338 3400624

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...