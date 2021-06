Quale corso di laurea scegliere all'università? Come prepararsi correttamente agli indirizzi di natura scientifica? Tanti giovanissimi si pongono queste domande in un momento di pausa e preparazione al tempo stesso come quello estivo.

Summer School Obiettivo Università di Fondazione Golinelli nasce proprio da questi spunti. Un percorso propedeutico alla scelta del corso di laurea scientifico e ai test d’ingresso universitari. Si terrà online dal 12 Luglio al 16 Luglio e dal 23 Agosto al 27 Agosto e risponderà alla necessità dei ragazzi e delle ragazze del terzo, quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado, di valutare le loro conoscenze dopo un lungo e complesso periodo di didattica a distanza, in prospettiva della scelta universitaria.

Ad oggi sono ancora poche le ragazze che intraprendono questa scelta rispetto ai loro colleghi uomini e ancora meno quelle che poi riusciranno ad ottenere una posizione lavorativa nell’area tecnico-scientifica.

Con la volontà di promuovere innovazione, cambiamento sociale e la diffusione di una cultura inclusiva, Fondazione Golinelli mette a disposizione 15 borse di studio a copertura totale per le prime ragazze che si iscriveranno alla Summer School.



Le iscrizioni sono aperte fino al 7 luglio.Per informazioni aggiuntive e candidature è possibile visitare la pagina ufficiale della summer school sul sito di Fondazione Golinelli