Si articola in quattro giovedì - dal 31 agosto al 21 settembre - e un appuntamento extra il cartellone dell’edizione 2023 di Summercato, la rassegna realizzata da Piazza Grande al Mercato del riuso di via Stalingrado 97/2, inserita nel programma di Bologna Estate 2023, promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena. Il format resta quello delle passate edizioni: a partire dalle 18 si aprono i dibattiti, a seguire musica dal vivo e dj set. Il tutto a ingresso libero.

“Abitare le relazioni” è il filo rosso della rassegna che si apre il 31 agosto con “Facciamo da me, da te o da noi? Coabitare in città, cohousing a confronto”, un dibattito nel quale prendono parola i residenti di quattro esperienze di cohousing dell'area metropolitana, cioè Porto 15, Il Giardino del Folli, Salus Space e Pop House. A seguire il concerto della Nadt Orchestra e il djset di La Funky. Mercoledì 6 settembre arriva l’appuntamento extra: si intitola “Abitare la notte” ed è una camminata notturna,dalle 23 alle 5,30, con colazione finale guidata dagli operatori e dalle operatrici di Piazza Grande, per attraversare, con lo sguardo ma anche attraverso attività concrete, i temi che emergono in questo tempo di vita della città. Per partecipare occorre iscriversi mandando una mail a summercato@piazzagrande.it. Nuovo appuntamento giovedì 7 settembre con “Lavori in corso. Abitare lo spazio che non accoglie”, dibattito con Emily Clancy, vicesindaca del Comune di Bologna, Damiano Borin, attivista della piattaforma H.O.ME., e un rappresentante dell’Ordine degli Architetti di Bologna. A seguire i djset di Sacrobosco e La Totta. Si prosegue il 14 settembre con “Lo zucchero lo chiedo ai vicini. Forme diverse di abitare oltre Bologna”, con Erika Capasso, presidente della Fondazione Innovazione Urbana, e Francesca Benciolini, assessora alle politiche abitative del Comune di Padova. A seguire, la Jam Session di Piazza Grande e il karaoke con MissPingy. Evento conclusivo giovedì 21 settembre con “Aggiungi un posto a tavola. Abitare il quartiere con i laboratori di comunità”, incontro di restituzione della camminata notturna con performance dei laboratori di comunità. A seguire, il Gran Gala con I Ruvidi.