"Summercato": il cartellone di appuntamenti del Mercato di Piazza Grande

Si chiama Summercato il cartellone di quattro appuntamenti che il Mercato di Piazza Grande organizza nell'ambito di Bologna Estate, con il patrocinio del Comune di Bologna, per parlare di economia circolare e sostenibilità ambientale: quattro mercoledì consecutivi (25 agosto, 1 settembre, 8 settembre e 15 settembre), tutti a ingresso libero, da trascorrere nella sede del Mercato di Piazza Grande, in via Stalingrado 97/2.

Grazie alla collaborazione con il foodtruck di Porta Pazienza, Summercato offre l'opportunità di fare un buon aperitivo, di ascoltare musica (dalle 20,30 ogni mercoledì un concerto o un djset), e di partecipare alla discussione su alcuni aspetti dell'agenda politica cittadina. "Il tema di come attuare una vera svolta ecologica in città - spiega Ilaria Avoni, vicepresidente di Piazza Grande - richiede ora un salto di qualità concreto, e per noi l'unico modo per farlo è mettersi insieme, condividendo obiettivi e trovandone un filo comune da mettere in pratica. Abbiamo voluto farlo in un contesto "conviviale", perché c'è sì una responsabilità verso il futuro, ma anche il piacere di costruire una Bologna a emissioni e discriminazioni zero, in cui tutte possano vivere bene".

Il 25 agosto, alle 18,30, il dibattito ha come titolo Prima del rifiuto, prassi e politiche del futuro e metterà a confronto le esperienze e i punti di vista del Last Minute Market, dlell'Opera Padre Marella, di Hera, di Second life e della cooperativa sociale Il Martin Pescatore. Appuntamento il 1° settembre con Bologna città a emissioni zero e le proposte di Bologna Proxima per una mobilità differente, con: Simona Larghetti (#salvaiciclisti Bologna), Emily Clancy, (Coalizione Civica), Giuseppina Gualtieri (Tper), Carlo Francesco Salmaso (Piazza Grande).

L'8 settembre un focus particolare sul Quartiere Navile: si parlerà di Un quartiere che cambia, con Daniele Ara (presidente quartiere Navile), Simone Gamberini (direttore generale Coopfond), Federica Mazzoni (consigliera comunale) Ilaria Avoni (vicepresidente Piazza Grande). Infine, il 15 settembre appuntamento con Design, arte e riuso, che metterà a confronto le esperienze di Antonio Mastrorocco, Flò Fiori, Giorgio Dal Fiume (Rivestiti! Festival della moda etica e dell'economia sostenibile), e si chiuderà con la sfilata Musethic a cura di ExAequo. Nei quattro mercoledì anche tanta musica, con i djset di Banderas (25 agosto) e Morra dj 'Neu Radio' (1 settembre) e i live di Induo Band (8 settembre) e Gypsy Caravan (15 settembre). L'ingresso sarà consentito solo a coloro in possesso di green pass o di esito tampone negativo effettuato da max 48 ore, come da disposizioni nazionali.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...