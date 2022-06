"Summertime": l'estate a DumBO fra musica dal vivo, dj set, arte e street food gourmet

Fino a ottobre, nel distretto urbano di via Casarini, musica dal vivo e dj set, arte, festival, teatro per bambini e street food gourmet. Spazi gratuiti a disposizione di associazioni, artisti e artigiani. Oltre 100 date confermate tra musica dal vivo e dj set, arte, festival e street food gourmet. Attesi nella Baia, la grande piazza coperta di DumBO dotata di una tettoia a proteggere dal sole e dalla pioggia, una selezione di artisti della scena pop, hip hop, rock, jazz, indie ed elettronica. La programmazione, che si fermerà solo dal 30 luglio al 21 agosto, prevede fino a ottobre l’apertura tutte le sere, a partire dalle ore 19, a eccezione del lunedì. L’ingresso è gratuito, esclusi i festival e gli appuntamenti speciali.

Nel corso dell’estate, la programmazione proseguirà proponendo ogni sera appuntamenti diversi. I martedì (17 e 31 maggio; 14 e 28 giugno; 12 e 26 luglio) saranno curati dalle Strulle, le iconiche party girl della scena LGBTQIA+ internazionale, che porteranno alla Baia i “Queendom Pride Tuesdays”: le prime due ospiti saranno Luquisha Lubamba e Antichristina.

Come lo scorso anno, il mercoledì (18 maggio; 1, 15 e 29 giugno; 13 e 27 luglio) è affidato alla crew Flexin, con selezione musicale hip-hop, trap, drill, grime, jerseyclub e ghettohouse. Fanno eccezione i mercoledì 25 maggio, 6 e 20 luglio, quando ci saranno i concerti dal vivo, i dj set e le proiezioni a cura di Tank – Serbatoio Culturale: sempre firmate Tank le domeniche del 29 maggio e del 5 giugno.



Giovedì a DumBO, musica dal vivo, karaoke e dj set per “Volare – Una festa italiana”, il party dedicato 100% alla musica italiana, dal twist alla trap, dalla dance all’indie, da Gabry Ponte a Blanco.

Il venerdì ritorna la collaborazione con l’associazione Shape e le sue serate “RoBOt Lab” di avvicinamento al prossimo RoBOt Festival, con live e dj set di artisti della scena elettronica nazionale e internazionale. In più, venerdì 27 maggio, al Binario Centrale di DumBO, “Robot Night” con il live audio-video in esclusiva nazionale del producer Nicola Cruz. Di venerdì alla Baia anche alcune degli appuntamenti musicali curati da Private Eye.

Musica live il sabato con i concerti della rassegna prodotta interamente da DumBO: il 21 maggio suoneranno i Westfalia, la band reduce da X Factor che presenterà il disco nuovo; il 4 giugno Ditonellapiaga, artista in gara all’ultimo Festival di Sanremo; il 9 luglio torna Joan Thiele; il 16 luglio Naip; il 23 luglio Ginevra. Altri ospiti saranno annunciati nel corso dell’estate.

Novità di quest’anno, la mattina e il pomeriggio di ogni domenica saranno dedicati alle famiglie, con i laboratori, gli spettacoli e le letture per bambini dai 3 ai 10 anni a cura di Fantateatro, mentre per gli appassionati di vinili, artigianato e prodotti hand made ci saranno gli stand di Station Market. La sera della domenica, invece, oltre ai già citati appuntamenti di Tank, ci sarà “Bop till you drop!”, la rassegna di cultura anni ‘50 e ‘60 con mercatino, esposizione di auto e moto americane, live e dj set, organizzata da Nero Factory il 22 maggio, il 12 giugno e il 3 luglio.

A DumBO spazio anche ai grandi concerti, con il ritorno, nell’arena da 3.000 posti, di “Nova”, la rassegna musicale proposta da Estragon Club, Covo Club, DumBO, RoBOt Festival e TPO: attesi i Dinosaur Jr (mercoledì 8 giugno), Thurston Moore Group con i King Hannah (sabato 11 giugno), i Nu Genea con Seun Kuti & Egypt 80 (giovedì 16 giugno), Franco126 (venerdì 17 giugno) e Margherita Vicario (sabato 18 giugno). In programma martedì 14 giugno anche l’unica data emiliana dell’astro nascente della comicità social, Pierluca Mariti. Tutte le informazioni su https://novabologna.it.

Per accedere a DumBO è obbligatorio registrarsi gratuitamente sulla piattaforma Eventbrite (https://bit.ly/DumBOSummertime2022), selezionando la data esatta in cui si vuole partecipare alla rassegna.

Street food, bar e sport

Per tutta la durata di Summertime, dalle ore 19 a DumBO si potrà gustare lo street food gourmet di Tavola della Signoria: nel menù, empanadas, hamburger, pinsa romana, fritti e arrosticini. Dei due bar si occuperà invece Signature, con birre, cocktail e vino di qualità. A DumBO, ci si potrà inoltre sfidare 3 contro 3 a basket nel playground aperto a tutti, realizzato con un intervento artistico di Truly Design Studio in collaborazione con Not in My House.

Spazi gratuiti per workshop, attività all’aria aperta e performance artistiche

DumBO chiama a raccolta associazioni, artigiani, artisti, startup e imprese culturali del territorio, mettendo a loro disposizione spazi gratuiti all’aperto in cui realizzare laboratori e progetti educativi, sociali, artistici e creativi, sportivi, artigianali, produttivi, commerciali e per la cura degli spazi verdi. Già confermati per le prossime settimane un laboratorio di canto e uno di fumetti, un corso sulla letteratura emiliana e una serie di talk sull’arte al femminile. Per avere ulteriori informazioni e fare richiesta di uno spazio, scrivere a anita.guerra@dumbospace.it.

DumBO Summertime è un progetto ideato e prodotto da Open Event, organizzato in collaborazione con Eventeria, Associazione culturale Shape, roBOt Festival, Flexin, Nero Factory, Tank, Private Eye, Eden Park Zone, Associazione culturale Danza Urbana, Associazione NoiGiovani, Ar.co Wood Workshop, BackBO, Fantateatro, Le Strulle, Open Group, Signature e Tavola della Signoria, con la partecipazione di Fondazione Innovazione Urbana.

Direzione artistica: Marco Ligurgo.

Sponsor: CAR Bologna, Birra del Borgo, Drinnk, Red Bull e Pernot/Ricard.

Mobility partner: Ridemovi.