"Sunshine Superheroes": il programma del Locomotiv al DLF

Locomotiv Club presenta la seconda edizione di “Sunshine Superheroes” – Superiamo le distanze, ripopoliamo la cultura dal 23 maggio al 19 settembre 2021. La rassegna deve il suo nome ad una pietra miliare del folk rock internazionale “Sunshine Superman” di Donovan, esteso per genere a tutti i supereroi “superheroes”. Visto il momento storico che stiamo vivendo crediamo ci sia bisogno di essere un po’ supereroi per progettare il futuro, per immaginarlo. Ci rimettiamo in gioco, per rivederci tutti sotto quel palco, anche se distanziati, perché siamo convinti che solo da lì si possa ripartire.

La manifestazione è all’interno del Parco del Dopolavoro Ferroviario, tra l’Arena Puccini, la terrazza del Kinotto Bar e la Piazza della Locomotiva, uno spazio a due passi dal centro e dalla stazione di Bologna e che comprende al suo interno ampie aree per garantire il distanziamento imposto dalle normative per la prevenzione del contagio del Covid-19. Tutti gli accessi saranno garantiti tramite sistema di prenotazione digitale.

All’interno dell’Arena Puccini si esibiranno gli artisti che rappresentano il meglio della musica indipendente nazionale e internazionale. Dalla terrazza del Kinotto Bar si terranno concerti gratuiti di artisti emergenti. Negli altri spazi sono invece previsti eventi a carattere multidisciplinare: Atelier Kinotto, mostra a cielo aperto prodotta in collaborazione con Taldeg e Kinotto Bar, dedicata ai giovani talenti delle arti visive; Vintage Trip, l’evento mercatino vintage di riferimento a Bologna, laboratori e spettacoli per bambini con Leila, performance di live painting in collaborazione con Taldeg, workshop curati da Baumhaus. Tra il Locomotiv Club e il Kinotto bar (nell’area della Locomotiva), sarà prevista un’area ristoro attrezzata con panche e tavoli.

Gli eventi di Sunshine Superheroes

mercoledì 09 giugno ore 19:00

Arena Puccini

Giovanni Lindo Ferretti in A Cuor Contento Tour

giovedì 10 giugno ore 20:00

Arena Puccini

Bobby Solo

sabato 12 giugno

Arena Puccini

Coma_Cose in Nostralgia Tour

domenica 13 giugno ore 11:00

Parco DLF Vintage Trip

mercoledì 16 giugno

Terrazzo Baumhaus, Parco del DLF

Ferro Solo + Frabbo | Bitter Pills

venerdì 18 giugno

Terrazzo Baumhaus, Parco del DLF

Luke The Man Y Miguel | From The Basement To The Roof

domenica 20 giugno

Parco DLF e Terrazzo Baumhaus

Atelier Kinotto - l'Arte che si fa strada

mercoledì 23 giugno

Terrazzo Baumhaus, Parco del DLF

Elli de Mon | Bitter Pills

giovedì 24 giugno

Terrazzo Baumhaus, Parco del DLF

HOWL - Marco Cavicchioli + Guglielmo Pagnozzi

venerdì 25 giugno

Terrazzo Baumhaus, Parco del DLF

Bedlam Organ Trio | From The Basement To The Roof

domenica 27 giugno

Parco DLF e Terrazzo Baumhaus

Vintage Trip

mercoledì 30 giugno

Terrazzo Baumhaus, Parco del DLF

The Giant Undertow | Bitter Pills

