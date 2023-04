Casa del Custode in Montagnola: musica, perfomance e installazioni

Martedì 4 aprile, a partire dalle 18, nella Ex-Casa del Custode della Montagnola, Suoni di Passaggio incontra Eolica e porta in scena "Sonitus - to be playful with it", una serata tra installazioni, musica e performance che ha come filo conduttore l'ecologia sonora, il campionamento urbano e il suono dei Portici.

Suoni di Passaggio è un progetto di Arci Bologna vincitore del PON “La città che risuona” del Comune di Bologna, vede la direzione artistica di Corrado Nuccini ed è sviluppato in collaborazione con About Bologna, Checkpoint Charly, Elenfant Film e Sghetto Club.

Il percorso, iniziato ad ottobre del 2022, ha lavorato sulla creazione di una comunità artistica attraverso tre laboratori partecipati che hanno indagato il paesaggio sonoro dei Portici, la musica elettronica d’ambiente e la musica d’insieme con docenti come Emanuele Reverberi, Giuseppe Cordaro, Laura Agnusdei e Francesca Baccolini. Da questi tre percorsi sono nate delle vere e proprie ensemble che si esibiranno a Giugno all’interno del Festival dei Portici promosso dal Comune di Bologna.

È così che martedì una prima restituzione di Suoni di Passaggio farà tappa nella Ex-Casa del Custode del Parco della Montagnola, da diversi mesi nuovo centro di sperimentazione artistica con il progetto Eolica organizzato da Canicola, Maple Death Records e Arci Bologna.

Il 4 Aprile Suoni di Passaggio presenterà la Sonic Landscapes Orchestra guidata da Giuseppe Cordaro che è anche autore dell’installazione “Sonitus", presente nella mansarda della casetta e che vedrà l'interazione tra piante e sintetizzatori per generare una trama sonora che trasforma il cambiamento biologico delle piante in musica.

Nella stessa sera si esibirà anche la Millenium Orchestra diretta da Emanuele Reverberi: un ensemble di musica elettronica che attraverso l'uso di ipad, oggetti e strumenti acustici genera delle trame sonore ispirate all'ambient music, da Brian Eno a Biosphere, passando per Loscil e Tim Hecker.

In occasione dell’evento, Checkpoint Charly personalizzerà la Casetta del Custode con elementi grafici, portando nello spazio fisico il lavoro di illustrazione e progettazione grafica ideato per Suoni di Passaggio.

A seguire dj set a cura di Jonathan Clancy

Il programma:

18.00 Inaugurazione Sonitus

19.00 Sonic Landscapes Orchestra

20.00 Millenium Orchestra

A seguire Dj Set a cura di Jonathan Clancy

Ingresso libero e gratuito

Suoni di Passaggio

Suoni di Passaggio è un Progetto finanziato dall’Unione europea - Fondi Strutturali e di Investimento Europei, nell’ambit|o della risposta dell’Unione alla pandemia di COVID-19 e del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020 REACT EU - “La Città che risuona” Bo7.1.1h.5.

Eolica è un progetto di Maple Death Records, Canicola e DE PRESS in collaborazione con Arci Bologna