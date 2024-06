Super Santos – Un’Estate nel Pallone è la proposta culturale estiva promossa da AICS Bologna e dal Quartiere Santo Stefano. La stagione invernale ha visto una rinascita del Centro Polifunzionale Il Pallone grazie alle iniziative del progetto “Un Pallone di Idee Generative” co-progettate dalle realtà associative del territorio, da AICS e dal Quartiere, che l’hanno confermato come importante punto aggregativo per i residenti della zona Irnerio. Arriva ora la stagione estiva, che apre i cancelli del giardino e della Terrazza Bitter a tutta la cittadinanza, turist*, student* e city users.

Il nome della rassegna giunta alla sua quarta edizione, che richiama il pallone di tela arancione usato dai bambini di tutto il mondo per giocare in cortile, ha l’intento di rievocare una dimensione ludica e di genuina socialità: il centro Pallone vuole essere il cortile aperto a tutt*, in un'ottica di accessibilità, inclusività e prossimità. E quale miglior aggregatore sociale della musica? Con una proposta al contempo nostalgica e innovativa, la rassegna sarà occasione per vivere uno spazio collettivo donato nuovamente alla città.

Si parte a maggio con il live di Readyrockdee, membro fondatore del collettivo hip hop Rowdy City direttamente da Yonkers, New York, in collaborazione con Freakout Club (20/05). Con i ragazzi di Freakout Club continua anche l’ormai consolidato djset funk, hip-hop e r’n’b a mercoledì alterni, a partire dal 22 maggio (dj Lugi, Trix, Frank Siciliano). Ritornano anche le serate in collaborazione con il Cortile Cafè, Cortile nel Pallone, di musica dal vivo e omaggio ai grandi cantautori italiani (Battisti 31/05, Rino Gaetano 7/06, Buena Vista Social Night 14/06, Lucio Dalla 21/06, Pino Daniele 28/06, De Andrè 5/07). Dopo il successo dello scorso anno, dal 6 giugno torna anche INTERSPECIE, i giovedì di musica elettronica, talk e presentazioni di libri a tema clubbing e parità di genere firmati TANK Serbatoio Culturale. Chiudono la settimana i sabati di Backroom Bologna (8/06, 29/06, 6/07, 20/07) con la formula djset aperitivo e musica live.

Programma:

Lunedì 20 maggio: Readyrockdee live in Bologna w/ Freakout Club

Mercoledì 22 maggio: djset con Freakout Club

Venerdì 31 maggio: Il Cortile nel Pallone - omaggio a Lucio Battisti

Mercoledì 5 giugno: djset con Freakout Club

Giovedì 6 giugno: INTERSPECIE con TANK Serbatoio Culturale

Venerdì 7 giugno: Il Cortile nel Pallone - omaggio a Rino Gaetano

Sabato 8 giugno: djset aperitivo e live a cura di Backroom Bologna

Giovedì 13 giugno: INTERSPECIE con TANK Serbatoio Culturale

Venerdì 14 giugno: Il Cortile nel Pallone - Buena Vista Social Night

Mercoledì 19 giugno: djset con Freakout Bologna

Giovedì 20 giugno: INTERSPECIE con TANK Serbatoio Culturale

Venerdì 21 giugno: Il Cortile nel Pallone - omaggio a Lucio Dalla

Giovedì 27 giugno: INTERSPECIE con TANK Serbatoio Culturale

Venerdì 28 giugno: Il Cortile nel Pallone - omaggio a Pino Daniele

Sabato 29 giugno: djset aperitivo e live a cura di Backroom Bologna

Mercoledì 3 luglio: djset con Freakout Bologna

Giovedì 4 luglio: INTERSPECIE con TANK Serbatoio Culturale

Venerdì 5 luglio: Il Cortile nel Pallone - omaggio a De Andrè

Sabato 6 luglio. djset aperitivo e live a cura di Backroom Bologna

Giovedì 11 luglio: INTERSPECIE con TANK Serbatoio Culturale

Venerdì 12 luglio: Il Cortile nel Pallone - Camera del tempo

Mercoledì 17 luglio: djset con Freakout Bologna

Giovedì 18 luglio: INTERSPECIE con TANK Serbatoio Culturale

Venerdì 19 luglio: Il Cortile nel Pallone - Copacabana

Sabato 20 luglio: djset aperitivo e live a cura di Backroom Bologna

Giovedì 25 luglio: INTERSPECIE con TANK Serbatoio Culturale

Venerdì 26 luglio: Il Cortile nel Pallone - Notti magiche

Mercoledì 31 luglio: djset con Freakout Bologna