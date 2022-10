TaG - Teatro a Granarolo: il cartellone degli spettacoli 2022-2023

TaG, il teatro di Granarolo presenta la stagione 2022/2023. Quest'anno una novità: il teatro di prosa più importante di Bologna e il TaG da questa stagione attuano una collaborazione vantaggiosa: tutti gli abbonati potranno usufruire della tariffa Mini (ove prevista) per gli abbonamenti inseriti nella Stagione 22/23 del Duse, e i nostri spettatori potranno ricevere la stessa agevolazione Mini per gli spettacoli singoli del Duse. Vicendevolmente, gli abbonati e gli spettatori del Duse potranno usufruire della nostra tariffa Socio della Cooperativa dello Spettacolo per abbonamenti o singoli spettacoli del nostro cartellone.

Il programma:

21 e 22 ottobre 2022, ore 21

POUBELLE – Without words

con Luca Lombardo

di Luca Lombardo e Augusto Fornari

regia di Augusto Fornari

Il protagonista è un clochard che vive in un bidone della spazzatura che grazie alla sua fantasia riesce a trasformare le tristi giornate in un momento di gioco e leggerezza per intrattenere i passanti.

Giochi di prestigio, veloci cambi d’abito, visual comedy, clownerie e tanta poesia. Un atto multidisciplinare unico nel suo genere che fonda la nuova figura del Clown Trasformista.

Questo spettacolo è stato rappresentato in giro per il mondo: Francia, Spagna, Qatar, Cina, Emirati Arabi Uniti, Italia…



5 novembre 2022, ore 21

GRANDI POTERI

di e con Salvo Di Paola

Un uomo entra in un bar ed è un po’ triste perché vorrebbe essere meglio di quello che è, quinci comincia a dire una serie di cose: parla di topi, dinosauri, uomini che si abbracciano di nascosto e tanti altri aneddoti di cose che se uno di pensa bene non fanno ridere per niente. Il barista lo ascolta, non capisce e anziché dargli aiuto inizia a ridere.



6 novembre 2022, ore 16,30

ALBER IN VèS

Compagnia I Amigh ed Granarol

di Lorenzo Guernelli

Andrea, trentenne intelligentissimo e dedito agli studi, trova il vero amore. Ma la ragazza di cui si è invaghito vive vessata da un usuraio che la costringe a prostituirsi. Il nonno del ragazzo cercherà di risolvere la situazione.

13 novembre, ore 17.30

Fantateatro

La famosa fiaba di Raperonzolo viene riadattata e messa in scena in modo innovativo e frizzante, con una storia che va contro tutti i canoni classici, valorizzando la figura femminile di Raperonzola in quanto eroina coraggiosa in grado di compiere da sola il suo destino.



26 novembre 2022, ore 21

LA CATTIVERIA

di Filippo Marchi

con Alessia De Pasquale, Filippo Marchi, Andrea Soccol

Essere cattivi è un codice comportamentale ormai adottato dai più. Si è cattivi per convenienza, per affermarsi, per coprire i propri lati oscuri. Otto quadri in cui il tema si snoda lungo le più disparate sfaccettature: cattiveria per noia, in famiglia, per denaro. L’eterno gioco tra la vittima e il carnefice mostra protagonisti pronti a perdere la propria dignità al fine di annientare quella altrui. Ma spesso la malignità fa ritorno su chi l’ha mandata.



4 dicembre, ore 16.30

I SURD PAR PREMM... AL REST PAR SECANND

Compagna Lanzarini

di Cinzia Mazzacurati

Ridere fa molto bene alla salute. Questo spettacolo fornisce il giusto apporto di risate, la dose adeguata di allegria e una cura ricostituente di spensieratezza.

10 dicembre, ore 21

NON E’ FRANCESCA – Stand Up

di Francesca Puglisi

con Francesca Puglisi

regia di Laura Pozone e Francesca Puglisi

Quante contraddizioni vivono in noi? Una donna contemporanea può cucinare, pulire e stirare senza sentirsi catapultata nel Medioevo? Può dirsi appagata sebbene da una settimana non pubblichi nulla sui social? Un inno alla consapevolezza di sé, alla libertà, all’amore per le sfumature proprie e altrui.

17 dicembre, ore 21

LUCIO, TU NON MI BASTI MAI

con i Dallamerica

Certe canzoni, come quelle di Lucio Dalla, non ci bastano mai. I grandissimi successi dell’indimenticabile cantautore bolognese, attraverso i talenti dei Dallamerica, un gruppo di musicisti eccellenti e fortemente affiatati. I Dallamerica sono: Lorenzo Campani (voce di “Notre Dame de Paris”), Mimmo Camporeale (tastiere), Davide Polazzi (chitarre), Vanni Comotti (batterie) e Stefano Cappa (basso).

26 dicembre, ore 18

VENERE IN PELLICCIA

di David Ives

con Francesca Pierantoni e Roberto Turchetta

regia di Roberto Turchetta

Una sala teatrale vuota, al termine di una lunga giornata di provini deludenti. Un tardo pomeriggio piovoso. Thomas, tormentato regista alle prese con un nuovo allestimento per il quale sta cercando un’attrice che interpreti un ruolo raffinato, si attarda tra le luci del palco. Intanto il temporale che avanza sembra quasi invadere la sala.

7 gennaio, ore 21

FIABAFOBIA

di e con Arianna Porcelli Safonov

La risata si infila dentro al tema più attuale e meno discusso del momento: la paura come timone sociale. Ogni anni arriva un nuovo soggetto che ce la farà fare sotto. Fiabafobia è una collana di racconti che indaga sulle fobie che ci accompagnano: a volte per tutta la vita, più dei parenti. Uno spettacolo scritto per ridere e per pensare, sperando che non ci sia nessuno che abbia paura di farlo.

21 gennaio, ore 21

CALYPSOLAND

con Drag Calypso, Balena Rodrigues, Silvia Vitulano, Alice Zanella, Nicole Mandreoli, Valentina Giardini, Federico Frison

coreografie di Federico Frison

Non solo le principesse hanno qualcosa da raccontare. Talvolta le storie più interessanti sono nascoste nella vita delle antagoniste: le cattive spesso hanno fascino, producono incantesimi… e indossano vestiti più belli. La poliedricità artistica di Drag Calypso (e del suo gruppo) torna sul nostro palco riservando sorprese, indagando nel mondo delle villains universalmente conosciute. D’altronde lo diceva anche Jessica Rabbit: “io non sono cattiva, è che mi disegnano così”.

28 gennaio, ore 21

LA LUPA

di Tiziana Mantovani

con Tiziana Mantovani, Raffaella Danielli, Matteo Baroni

regia di Francesco Brandi

Una sopravvissuta a un crudele eccidio avvenuto in epoca di guerra tra le colline bolognesi, si racconta. I personaggi di questa storia sono reali. La storia di questi personaggi è in parte frutto di immaginazione. Bologna, anni ’40: in un lussuoso appartamento, l’incontro tra due donne apparentemente molto diverse dà vita a emozioni contrastanti. Può esistere il perdono, quando l’amore e il dolore sono scolpiti nella memoria?

5 febbraio, ore 16.30

A.A.A. VEDOVA CERCASI

Compagnia Teatro del Reno

regia di Annio Govoni

Un uomo maturo, dotato di fascino, abituato all’arte di arrangiarsi, escogita un piano contando sul proprio carisma. Ma il destino gli creerà non pochi problemi dimostrando che le persone che lo circondano non sono ingenue come lui crede.

11 febbraio, ore 21

IL BOOM

di e con Max Paiella

l’Italia è stata molto spesso la protagonista artistica della musica mondiale, ma subito dopo il boom ce ne siamo dimenticati, forse perche abbiamo iniziato a “voler fa l’americani?” In epoche passate avevamo grandi esempi di musica per tutto il mondo. Max Paiella compirà un viaggio musicale dove potremo ritrovare le nostre origini artistiche, sociali, persino politiche. Paiella, celebre protagonista de Il Ruggito del Coniglio su RaiRadio2, descriverà con la geniale ironia il nostro cammino musicale e sociale.

19 febbraio, ore 17.30

LA REGINA CARCIOFONA

di Fantateatro

Verdulonia è il rigoglioso regno governato dalla meravigliosa Regina Carciofona mentre Fruttisia ha come sovrano il buffo Re Limoncino. Per una sciocca discussione tra i due regni scoppia un’inutile guerra a suon di frutta e verdura. Riusciranno l’intelligenza e la tolleranza a far tornare la pace e insegnare al mondo i segreti di una sana alimentazione e del vivere felici?



25 febbraio, ore 21

OL BARABA E ALTRE STORIE

di Manuela De Meo

con Pietro Traldi

regia di Manuela De Meo e Pietro Traldi

musiche dal vivo di Andrea Gobbo

Un sorprendente viaggio nella mente di un uomo che si trova costretto a vivere una giornata “senza niente da fare” e a fare i conti con la difficoltà di agire coerentemente rispetto alle proprie idee. Stand up, commedia, affabulazione: un inaspettato inno alla fantasia e al potere creativo dell’essere umano.

4 marzo, ore 21

TERAPIA DI GRUPPO

di e con Chiara Becchimanzi

Un flusso di coscienza esilarante per esplorare le idiosincrasie vecchie e nuove, gli stereotipi di cui dovremmo vergognarci, il politicamente corretto, le paure del contagio e il contagio delle paure. In forma di terapia di gruppo, nessuno escluso. Dall’hic et nunc ai massimi sistemi, per riderci addosso, conoscerci, innamorarci, insultarci e poi sentirci meglio di prima. Senza però avere risolto nulla.

5 marzo, ore 16.30

UN PRIT IN T’LA NEVA

Cumpagni d’la Parochia

In una casa di campagna di proprietà di un prete, due coppie devono incontrarsi per risolvere un problema familiare. Nella vicenda si infilerà il prete, padrone di casa, la perpetua impicciona e un poliziotto chiamato per mantenere l’ordine.

11 marzo, ore 21

BRAVA – Omaggio a Mina

con Extras + Elena Giardina

Uno spettacolo dedicato a Mina nato dall’incontro tra la band degli Extras e l’incredibile performer bolognese Elena Giardina. Lo show ripercorre la vita della Tigre di Cremona con narrazione, video, aneddoti e soprattutto tanta musica. Non mancheranno i successi come “Brava”, “Le mille bolle blu”, “Ancora ancora ancora” e i celeberrimi duetti con Battisti e Celentano, per celebrare la più grande voce italiana di sempre.

25 marzo, ore 21

BESTIE RARE

di e con Angelo Colosimo

regia di Roberto Turchetta

In un paesino della Calabria un tribunale popolare giudica e condanna senza remore un imputato bambino, autore di una marachella tragi-comica. Un substrato culturale cinico da cui emergono spietate vendette e storie indicibili consumate da un prete. “Bestie rare” racconta una cultura secolare che esplode tra luoghi comuni, gergalità e modi prosaici e poetici.

8 aprile, ore 21

PERLE AI PORCI

di e con Paolo Faroni

Economia e politica. Famiglia e religione. Società e costume. Filo conduttore di questo spettacolo è il punto di vista satirico che li collega, proprio come il filo di una collana di perle. Una satira che gioca su più livelli, sottolineando le assurdità del reale, sovvertendone i canoni per fare emergere contraddizioni ai limiti del ridicolo.

22 aprile, ore 21

AMNESIE DI UN VIAGGIATORE SENZA BIGLIETTO

di Augusto Fornari e Massimiliano Giovanetti

con Augusto Fornari

regia di Massimiliano Giovanetti

Il signor Amnesia, personaggio stralunato e sognatore, ha le risposte alle domande esistenziali… ma non se le ricorda. In una passerella di amnesie comiche, poetiche, graffianti sfilano dubbi, stupidità e intelligenze dell’Uomo ormai imbrigliato dai sistemi da lui creati. Forse un po’ di sana amnesia farebbe bene a tutti per ricominciare di nuovo a stupirsi.

29 aprile, ore 21

BARZELLETTE

di e con Ascanio Celestini

Una piccola stazione terminale. I treni arrivano e tornano indietro. Nell’attesa il ferroviere racconta le sue barzellette, quelle che ha raccolto dai viaggiatori. Un divertente intermezzo dedicato alle storielle divertenti da sempre create in ogni luogo, spesso con strutture e personaggi analoghi, per ricordarci che si può ridere di tutto e soprattutto di noi.