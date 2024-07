Un revival senza troppa nostalgia. Vi racconto il concerto dei Take That | VIDEO Il tour "This life under the stars" di quella che fu la boy band più conosciuta degli anni Novanta ieri sera al parco delle Caserme Rosse. Ecco come è andata

Il quattro era il numero perfetto, così come ci hanno insegnato i Beatles. Il cinque quello giusto per una boy band degli anni Novanta (anche le Spice Girls si contavano, da Victoria alle Mel, sulle dita di una mano). C'era il ribelle, il bravo ragazzo, l'artista, lo sportivo e l'alternativo (prima del 1995 i dreadlock erano ancora alternativi se non associati ai colori della Giamaica): a ognuno il suo stile, a ognuno le sue groupie con tutto il collezionismo che ne derivava, tra figurine, ritagli adesivi dalle copertine di Cioè, poster e merchandising di ogni genere. Ma adesso, per forza di cose il numero perfetto torna a essere il tre, come insegna la scuola pitagorica: sul palco ci sono (dire "sono rimasti" dà una chiave di lettura poco elegante e per la cronaca gli assenti sono Robbie Williams e Jason Orange) Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald.

"Una boy band è una formazione di musica pop composta generalmente da cantanti giovani di sesso maschile. Solitamente la coreografia e il ballo sono un aspetto integrante delle boy band"

Ieri sera c'erano i Take That, sul palco bolognese delle Caserme Rosse con il loro tour "This life under the stars" (effettivamente sotto le stelle, ma anche sotto la luna e sotto agli aerei visto che da via di Corticella ne passa circa uno al minuto), data significativa nel calendario della rassegna musicale Sequoie, che fra l'altro a breve ci porterà anche il live dei Blue: altra boy band, ma anni duemila.

Il trio è arrivato al live di Bologna dopo quelli di Marostica, Roma e Trani e le prossime tappe saranno in Spagna, così come hanno raccontato gli ex ragazzi precisando che il cibo "dannatamente buono" dell'Italia ha regalato a Gary qualche chilo in più e che quindi lascerà il nostro Paese non più con pantaloni taglia medium, ma large. Alla platea di ex thatters, che non hanno mai buttato nè le magliette né i ciondoli con le due t e per questa serata revival li hanno rispolverati, del girovita di Gaz importa ben poco perché la sola cosa che conta in una serata ben poco nostalgica ma tanto energetica è ballare, cantare, godersi lo show e divertirsi come quando si avevano 14 anni. Ma chi c'era? Quote rosa in prevalenza, quarantenni per la maggiore in gruppi di amiche (due davanti a me si sono tenute per mano per tutta la durata della romanticissima "A million love songs") figlie e figli adolescenti (che si sono dovertiti) e poi nel mucchio, chissà. In ogni caso tanta, tanta gente che non mi aspettavo.

Sono invecchiati? Certo. Come tutti, forse un po' più di Robbie Williams che nel suo ultimo show (eravamo all'Unipol Arena a gennaio 2023) ha sfoderato un'energia incontenibile confermandosi a tutti gli effetti un animale da palcoscenico e il confronto con i balletti di Mark, Gary e Howard di ieri sera, a essere proprio sinceri, non regge. Ma le fan di ieri e di oggi hanno apprezzato e il boato di urla e applausi (meno scalmanati di una volta) è arrivato comunque come si vede bene qui, nell'esecuzione del brano "Pray", la canzone che nell'estate del '93 ha consacrato il successo del gruppo raggiungendo la vetta nella classifica britannica e ottenendo un notevole riscontro anche in tutta Europa.

Addio a Robbie Williams: oops...I did it again (1996 + 2010)

Fra le domande più frequenti sui Take That fatte al web, c'è sempre la stessa: why did Robbie leave Take That? Ed ecco la risposta datata anni Novanta: "He was unhappy with being told what to do by the group's management. There were the usual musical differences, and tensions began to escalate in the band when Robbie started to miss rehearsals due to his excessive partying. He quit Take That in July 1995". Insomma, il ragazzo mal tollerava che qualcuno gli dicesse cosa doveva fare e cosa dovesse dire. Ed è stato dopo un gran numero di prove saltate e delle sue feste eccessive che alla fine ha lasciato la boy band nel 1995. Williams però nella band a un certo punto ci ritorna, ma non dura molto: dopo un anno molla di nuovo per tornare alla carriera di solista e lo segue anche Jason Orange poco dopo, che sceglie di lavorare nella danza come coreografo.

Il concerto privato di ottobre 2024: per i Take That Bologna è un ritorno

Per i ragazzi di Manchester però quello di Bologna non è un palco nuovo. Ci sono già stati lo scorso autunno (era il 28 ottobre 2024) per uno spettacolo esclusivo e a porte chiuse, organizzato dalla G.D per i 100 anni di attività aziendale e dedicato ai dipendenti e alle loro famiglie. I Take That sono stati scelti per questo "regalo speciale" e si sono esibiti all'Unipol Arena con un live che ha ripercorso molto di più a livello musicale la parte di carriera delle origini, quella da boy band vera e propria.

Erano rimasti chiusi nella "Smemo" per decenni (l'agenda-libro Smemoranda che per un lungo periodo è stata il diario di tanti adolescenti, personalizzata e appesantita da foto e adesivi ndr) e adesso rieccoli qui. Nessuna scena isterica però in questa fase matura sia loro che dei fan, neppure quando scendono dal palco per incontrare il pubblico delle prime file. Momenti top: Relight My Fire, Back for Good, Never Forget e anche la cover dei Bee Jees How Deep Is Your Love?