Sequoie Music Park: al Parco delle Caserme Rosse arriva Tananai

Nuovo annuncio per Sequoie Music Park: il 4 luglio 2023 al Parco delle Caserme Rosse arriva Tananai. Si accendono i motori della rassegna bolognese: dopo l’annuncio di Tash Sultana (polistrumentista australiana scelta da Bruce Springsteen come opening di uno dei suo live), tocca a Tananai, nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, tra poche settimane in gara alla 73° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Tango”.

Nel 2021, dopo la pubblicazione del singolo “BABY GODDAMN” (certificato triplo disco di platino) e Maleducazione, Tananai è tra i finalisti di Sanremo Giovani con il brano “Esagerata”, grazie al quale è tra i tre vincitori dell’ottava edizione della competizione. La vittoria gli assicura così un posto tra i 25 Big in gara al 72° Festival di Sanremo nel 2022, al quale Tananai partecipa con il singolo “Sesso occasionale” (certificato doppio disco di platino).

A pochissimi giorni dalla conclusione della kermesse il suo singolo sarà in Top10 tra i brani più ascoltati di Spotify Italia e anche il precedente “Baby Goddamn” scalerà le classifiche, restando stabile per tre mesi in Top10 di Spotify Italia e nella Top10 dei singoli più venduti per la classifica Fimi/gfk.

Il 3 giugno esce il singolo “La dolce vita” di Fedez che vede la partecipazione di Tananai insieme a Mara Sattei, certificato triplo disco di platino. La nuova fase della produzione artistica di Tananai si apre il 12 ottobre, con l’uscita di “Abissale”, singolo scritto, composto e prodotto dal cantautore. Il 25 novembre esce il suo primo album di inediti “RAVE, ECLISSI”.

Dopo il grande successo del 2022, che ha visto 78.000 presenze, diversi sold out e numerosi artiste e artisti internazionali sul palco, Sequoie Music Park punta a un’edizione ancora più grande, variegata e ricca di ospiti provenienti da tutto il mondo, rendendo il Parco delle Caserme Rosse un punto di riferimento non solo per la Città Metropolitana di Bologna.