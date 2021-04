"I Tarocchi dell'Inatteso": dai giochi in osteria al gioco del futuro

"I Tarocchi dell'Inatteso" alle ore 17:00 online (sabato e domenica) con le editrici di Sartoria Utopia e una guida Genus Bononiae. Il mazzo di Tarocchi è un vero e proprio vocabolario in immagini, un linguaggio vivo e multiforme che cambia, si modifica e si amplia con il tempo e tramite la temperatura emotiva e le conoscenze delle persone che lo utilizzano. Due incontri online su Zoom alla scoperta del volume I Tarocchi dell’Inatteso edito da Sartoria Utopia.

In entrambi gli incontri saranno presenti le editrici di Sartoria Utopia - la dott.ssa Francesca Genti e la dott.ssa Manuela Pecorari - e una guida di Genus Bononiae, la dott.ssa Francesca Chelini. Il format è proposto nella sua versione completa di due incontri, ma gli utenti potranno iscriversi anche solo ad uno di essi.

Sabato 10 aprile 2021 ore 17.00

I Tarocchi: dai giochi in osteria al gioco del futuro

Un’introduzione al gioco di carte dei Tarocchi presenti anche nella collezione di Genus Bononiae con l’opera di Giuseppe Maria Mitelli: tanti gli esempi in città come il tarocchino bolognese di Palazzo Felicini-Fibbia e gli affreschi della cappella Bolognini in San Petronio dove compare la figura dell’appeso. Successivamente, le editrici di Sartoria Utopia introdurranno il loro progetto editoriale dedicato ai Tarocchi dell’Inatteso ricostruendo il contesto storico in cui nacque questa tradizione.

Biglietto: 10,00€ a partecipante

Domenica 11 aprile 2021 ore 17.00

I Tarocchi dell’Inatteso: un approccio creativo alla lettura e all’iconografia

Un'esperienza creativa per entrare attivamente nel mondo dei Tarocchi: la lettura e i vari “approcci” che sono stati consolidati nel tempo, quello previsionale, psicologico, narrativo e attivo. Si focalizzerà l’attenzione su tre figure che fanno parte degli arcani maggiori: l’appeso, il matto e la stella. A fine incontro, un workshop per creare una personale interpretazione degli arcani.

Biglietto: 10,00€ a partecipante