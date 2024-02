I Tarocchi e i loro misteri: un incontro su storia, arte e cultura nelle corti italiane del 1400

Il Meneghello Edizioni, la casa editrice milanese che da 50 anni si dedica con passione alla produzione artigianale di Tarocchi, attività per la quale è conosciuta il tutto il mondo, è l’ospite di questo weekend dell’esposizione Stregherie. Iconografia, fatti e scandali sulle sovversive della storia, visitabile fino al 16 giugno 2024 a Palazzo Pallavicini a Bologna. Domenica 3 marzo alle 16 Cristina Dorsini, Art Director dell’azienda nonché storica dell’arte e ricercatrice di fama internazionale, arriva in mostra per parlarci delle celebri carte da gioco nell’incontro I Tarocchi: Storia, Arte e Cultura nelle corti italiane del 1400.

Tarocchi: basta solo il nome per evocare alla mente un potere arcano, esoterico e misterioso. La stessa origine di queste carte si perde nella notte dei tempi. Forse inventate nell’antico Egitto, più realisticamente nate in Cina, la patria della carta, esse si diffusero in tutta Europa tra il XVII e XVIII secolo. È proprio in Italia però che ha origine, nel Quattrocento, il mazzo dei Tarocchi come lo conosciamo noi oggi, e Cristina Dorsini, in questo imperdibile evento, ce ne racconterà l’affascinante storia – soffermandosi anche sugli aspetti artistici e iconografici – muovendosi tra le corti italiane del Quattrocento, dove i Tarocchi circolavano ampiamente come amatissimo passatempo dei signori e degli aristocratici.

Per partecipare agli eventi collaterali occorre prenotarsi scrivendo alla mail info@vertigosyndrome.it. Dopo aver ricevuto la conferma della disponibilità del posto, è necessario acquistare il biglietto dell’evento online, sul sito www.stregherie.it, per confermare la prenotazione. Il biglietto per partecipare soltanto all’evento collaterale desiderato ha il costo di € 5,00.

Se invece desiderate visitare anche la mostra e ne acquistate il biglietto, questo vi permette di accedere gratuitamente all’evento del giorno corrente. Anche in questo caso è comunque necessario prenotarsi all’evento scrivendo alla mail info@vertigosyndrome.it.

Tutte le informazioni alla pagina degli eventi collaterali del sito www.stregherie.it.

Ideata e prodotta da Vertigo Syndrome e curata dal drammaturgo, performer ed esperto di esoterismo Luca Scarlini, la mostra propone un cammino esoterico che invita il visitatore ad avere accesso e scoprire l'antica religione di Diana, la Grande Madre, vivendone la storia, i luoghi e i riti. Espone circa 300 stampe, sculture e quadri dedicati al mondo delle Streghe e della magia, appartenenti alle collezioni di Guglielmo Invernizzi, Emanuele Bardazzi, Edoardo Fontana e Luca Locati Luciani, ma anche manuali di esorcismo e alcuni trattati storici, oltre ad una serie di oggetti originali legati al mondo della stregoneria, provenienti dal notissimo Museum of Witchcraft and Magic di Boscastle, in Cornovaglia, e un’incredibile collezione di amuleti, non esposti al pubblico dal 1911, concessi dal Museo delle Civiltà di Roma.