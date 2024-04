Una domenica diversa fra papesse ed eremiti: a scuola di Tarocchi con l'esperto

Domenica 5 maggio a Palazzo Pallavicini un workshop per conoscere i simboli del celebre mazzo di carte e praticare prove di lettura insieme al coordinatore scientifico del Museo Internazionale dei Tarocchi. La Papessa, l’Imperatore, l’Eremita, la Temperanza e la Torre. E ancora l’Asso di Spade, il Due di Denari e il Re di Bastoni. Le 78 carte che compongono il mazzo dei Tarocchi sono uno strumento di divinazione che, dalla sua nascita tra il Medioevo e il Rinascimento, non ha smesso di affascinare e incuriosire. Ma quanto conosciamo davvero queste carte? Per permetterci di scoprire le loro caratteristiche e approfondirne gli aspetti simbolici, domenica 5 maggio alle 16 la mostra Stregherie. Iconografia, fatti e scandali sulle sovversive della storia, in corso nelle sale di Palazzo Pallavicini a Bologna, ospita A scuola di Tarocchi, un whorkshop a cura del Museo Internazionale dei Tarocchi che ci permetterà di conoscere i più importanti simboli di queste magiche carte, offrendoci anche l’opportunità di praticare alcune prove di lettura.

Il tutto sotto la supervisione di Giovanni Pelosini, docente, ricercatore e scrittore che si occupa di ermetismo, alchimia, tarologia, astrologia, simbologia, esoterismo, discipline orientali e neuroscienze. Giovanni, che ha pubblicato oltre trecento testi, alcuni dei quali tradotti in diverse lingue, è coordinatore scientifico-culturale e corrispondente per l’Europa del Museo Internazionale dei Tarocchi. La persona giusta per approcciarsi per la prima volta – o per approfondire insieme a un esperto – l’affascinante mondo dei Tarocchi, un universo simbolico attraverso il quale entrare nell’ambito più segreto dell’esistenza.

Gli eventi collaterali, gratuiti per i visitatori della mostra con il biglietto valido per il giorno dell’evento, sono aperti anche al pubblico esterno, a un costo di 8 euro. Per parteciparvi occorre sempre prenotarsi scrivendo alla mail info@vertigosyndrome.it. Dopo aver ricevuto la conferma della disponibilità del posto, è necessario acquistare il biglietto online (per la mostra o per il singolo evento), sul sito www.stregherie.it. Questo confermerà la prenotazione.

È inoltre possibile acquistare un abbonamento che permette di partecipare a tutti gli eventi collaterali della mostra, acquistabile online o direttamente in biglietteria, al costo di € 35.

Tutte le informazioni alla pagina degli eventi collaterali del sito www.stregherie.it.

Ideata e prodotta da Vertigo Syndrome e curata da Luca Scarlini, Stregherie unisce oscene incisioni antiche, inquietanti opere d’arte contemporanea, testi cinquecenteschi maledetti e talismani storici, per spalancare una finestra sul mondo arcano e sulla figura affascinante della strega. La mostra espone circa 300 stampe, sculture e quadri appartenenti alle collezioni di Guglielmo Invernizzi, Emanuele Bardazzi, Edoardo Fontana e Luca Locati Luciani, ma anche manuali di esorcismo e alcuni trattati storici, oltre ad una serie di oggetti originali legati al mondo della stregoneria, provenienti dal notissimo Museum of Witchcraft and Magic di Boscastle, in Cornovaglia, e una straordinaria collezione di amuleti, non esposti al pubblico dal 1911, concessi dal Museo delle Civiltà di Roma.