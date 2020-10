Tartufesta a Porretta Terme - "Porretta Slow Kids" 20-22 novembre 2020.

Porretta Slow quest’anno si trasforma in Porretta Slow Kids, una tre giorni che vuole promuovere e far conoscere alle nuove generazioni l’identità gastronomica dell’Appennino Tosco-Emiliano e la corretta educazione alimentare.

Spettacoli e laboratori dedicati a grandi e bambini per conoscere le acque termali con “Acqua e Zolfo”, i personaggi creati dall’artista locale Franco Santoli per valorizzare le acque termali, la castagna che incontra lo zuccherino montanaro, il tartufo dell’Appennino, l’importanza delle vitamine per una corretta nutrizione e la conoscenza degli zuccheri nelle bibite.

Gli artisti del Teatro del Piccione di Genova, Momom di Milano, Associazione Ca’ Rossa e Matteo Belli, Bevano Est, Giada Borgatti, Nives Storci animeranno, nelle vie e piazze del paese, le pubblicazioni, le favole, le storie e le leggende della nostra tradizione gastronomica.

Porretta Terme (Alto Reno Terme)