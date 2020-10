Tartufesta a Monghidoro: prodotti del bosco, mercatino, artigianato, curiosità, gastronomia

31 ottobre e 1 novembre 2020 - Sagra dei prodotti del bosco, mercatino dei prodotti tipici, artigianato, curiosità, stand gastronomico. Sabato e domenica dalle 9 e per tutta la giornata.

Domenica dalle ore 15,00 “BALLO IN PIAZZA!” con I Suonatori della Valle del Savena a cura di "E Bene Venga Maggio".Misure anti-covid19: agli accessi ci sono addetti che si occupano della igienizzazione mani e/o distribuzione guanti nonché del controllo sull utilizzo della mascherina che, si ribadisce, è OBBLIGATORIA per tutti coloro che accederanno. Si ricorda a tutti, inoltre, di mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone e di maneggiare la merce esposta o con mani igienizzate o con guanti.Monghidoro | Per info 331 4430004