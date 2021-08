Tatum Rush live a DumBO

L’artista più bohemien di casa Undamento, Tatum Rush, nonostante l’inverno e il resto ha trovato il modo di scrivere il brano più carico di energia positiva del suo repertorio. Prodotta da Ceri, Too Late è una canzone moderna e classica, strizza l’occhio a echi Pop, Disco e R&B anni ottanta (e anche a una canzone di Gino Paoli) grazie anche a un rarissimo solo jazz di sassofono in coda. La sezione ritmica corrisponde alla colonna sonora di un volo American Airlines diretto a Miami.

“Saranno stati quei manuali di sviluppo personale californiani fine anni ottanta trovati in solaio, o quelle serate trascorse a guardare innumerevoli Rocky in accappatoio ma mi sono addentrato nel territorio delle hit senza tempo in compagnia dei Village People, dei Survivor o persino degli ABBA, dove la canzone pop diventa inno alla vita e all’amore e manifesto bellico di chi non molla mai” – Tatum Rush

Il video, girato a Rio de Janeiro, ritrae Tatum nelle vesti di un Rocky Balboa balneare e ossigenato che percorre Rio intera a corsa come se non ci fosse un domani, mentre in un altro angolo della città la prima e incredibile versione brasiliana di Jennifer Beals in Flashdance (1983) si dimena in una sala da ballo fino a far piovere sudore. Questa nuova facciata di Tatum consapevolmente vacchiana* canalizza quello che l’artista consiglia a tutti in questo periodo: fate del benessere fisico-mentale la vostra nuova religione e fatelo senza prendervi troppo sul serio. A seguire Indie Power dj set.

Per accedere all’evento è necessario avere il green pass

