Tavolata sangiorgese "Al dÅgg" e mèż Tòtt a Tèvla"

Domenica 1 ottobre ritorna la Tavolata sangiorgese "Al dÅgg" e mè? Tòtt a Tèvla". Un pranzo di beneficenza che coinvolge tutto il paese e chiude l’estate a San Giorgio, riunendo a tavola più di 1.300 commensali sotto i portici del centro storico.

Come nasce la Tavolata:

L’idea della Tavolata nasce nel 2013, grazie a un gruppo di giovani sangiorgesi. L’intento iniziale è quello di riunire e festeggiare le tante realtà associative del paese con il maggior numero possibile di partecipanti, in un contesto di convivialità e solidarietà.

L’iniziativa viene proposta alle associazioni e alle varie compagnie del paese. Tra entusiasmo e dubbi, l’organizzazione viene avviata. L’evento viene battezzato “Al dågg’ e mè? Tótt a Tèvla”, ispirandosi alla consuetudine del pranzo domenicale in famiglia.

La collocazione, fissata per la domenica successiva alla Festa di San Luigi.

Come partecipare:

La Tavolata si svolge annualmente, ovviamente alle 12:30. I tavoli vengono collocati sotto i portici del centro e in piazza.

L'evento si svolgerà anche in caso di maltempo, 18 € a persona (pagamento anticipato al momento della prenotazione; raccolta prenotazioni da lunedì 18 settembre 2023 presso la Proloco). Menù tradizionale o vegetariano (primo, secondo, contorno e acqua), il vino si può portare da casa.