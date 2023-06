Tavolata dal Nettuno alle torri: la spettacolare cena di beneficenza per la ricerca - FOTO E VIDEO

Il sogno si è realizzato nella serata perfetta. É quello che hanno pensato tutti vivendo e vedendo quell'immensa tavolata lunga tutta via Rizzoli alla quale si sono seduti quasi mille commensali (fra loro infermieri, medici, ricercatori e anche i genitori di alcuni giovani pazienti in cura al Bellaria) per sostenere in una modalità a dir poco spettacolare e inedita il Bellaria Research Center, il nuovo progetto di Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche nato all’interno dell’IRCSS Istituto Scienze Neurologiche di Bologna. Il tutto grazie a B.Great, la cena di beneficenza organizzata da Bimbo Tu e da ASP Città di Bologna a sostegno della ricerca sulle patologie neurologiche. Servito in tavola il menù speciale firmato dallo chef Max Poggi. Letteralmente una favola diventata realtà.

Ed è proprio per sostenere il Bellaria Research Center, il nuovo progetto di Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche nato all’interno dell’IRCSS Istituto Scienze Neurologiche di Bologna, che la cittadinanza bolognese era stata invitata a prendere parte a questa serata speciale. Grazie al contributo dato da tutti i presenti (che hanno regolarmente comprato il loro ticket per la cena di beneficenza e hanno potuto fare delle offerte dopo la cena), sarà possibile fornire spazi e strumentazioni ai giovani ricercatori che lavoreranno all’interno della struttura contribuendo così a costruire un futuro libero dalla malattia. “Stiamo facendo una cosa che diventerà davvero storica - ha detto Alessandro Arcidiacono, Presidente Bimbo Tu - la tavolata lunghissima prende idealmente la forma del cuore per raggiungere un grande obiettivo. Ci sono già i ricercatori, ci sono già le strumentazioni, mancano gli spazi per poterlo fare: dobbiamo trovare il modo per creare la ricerca e tenerla qui in casa nostra”.