Teatro EuropAuditorium: il calendario della stagione 2024-25

Più spettacoli all’insegna di una curiosità che si rinnova, un cartellone strutturato per soddisfare gli interessi di pubblici diversi, con musical, concerti, family show, senza dimenticare la danza, i protagonisti dello spettacolo italiano e le produzioni internazionali: si presenta oggi la 48° Stagione del Teatro EuropAuditorium di Bologna, curata dalla società December Sevens Duemila. Un rinnovato impegno che rende il teatro bolognese un punto di riferimento per il tessuto culturale non solo della città, ma di tutta la Regione, per raccontare emozioni, promuovere esperienze di qualità e animare le passioni di un pubblico sempre più eterogeneo e diversificato. Il nuovo claim della campagna di comunicazione METTI UNA SERA AL TEA, rispecchia la scelta che punta a rendere il TEA il luogo giusto per godersi proposte artistiche uniche e speciali, in uno spazio vivo e accogliente, con la capienza adeguata a supportare i grandi numeri di allestimenti scenici importanti, selezionati dal meglio del panorama teatrale nazionale e internazionale.

LA NUOVA STAGIONE

La nuova Stagione 2024-25 si presenta oggi con 24 titoli ai quali, come di consueto, si aggiungeranno ulteriori appuntamenti che andranno ad arricchire l’offerta spettacolistica e musicale. La nuova campagna abbonamenti per la Stagione dei Musical si aprirà il 27 giugno con le prelazioni per gli abbonati e dal 16 luglio con i nuovi abbonamenti.

Musical – Ad aprire la Stagione dei Musical, il 21 e 22 dicembre 2024 è una delle novità del teatro musicale del prossimo anno, Sherlock Holmes – Il Musical, interpretato da Neri Marcorè che si calerà nei panni del più celebre detective di tutti i tempi, nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle nel 1887. Alla guida di un cast di oltre venti performer, in un musical ricco di colpi di scena ed enigmi, trasporterà lo spettatore in una Londra di fine Ottocento, misteriosa e avvolta nella nebbia, come i suoi intrighi. Lo spettacolo è una nuova co-produzione Compagnia delle Formiche e Ad Astra Entertainment. Il 2025 si apre con una commedia musicale leggendaria della ditta Garinei e Giovannini, I 7 re di Roma, in programma dal 9 al 12 gennaio 2025. Protagonista uno straordinario Enrico Brignano che ripropone in chiave moderna un grande classico, scritto da Luigi Magni e musicato da Nicola Piovani nel 1989, nel ruolo che fu di Gigi Proietti. Attraverso un susseguirsi di travestimenti, canzoni e balli, Brignano interpreta i re fondatori di Roma e, insieme a una Compagnia giovane e brillante, porta in scena una “leggenda musicale” che racconta i primi 244 anni della storia di Roma, in modo leggero e divertente, in un continuo raffronto tra la realtà quotidiana e le origini della città.

Si prosegue con due musical firmati da Massimo Romeo Piparo, nella continuità della collaborazione artistica che il TEA ha col Teatro Sistina: il primo, dal 24 al 26 gennaio 2025, West Side Story, tratto dall'omonimo musical che Arthur Laurents, Leonard Bernstein, Stephen Sondheim e Jerome Robbins crearono nel 1957 ispirandosi al Romeo e Giulietta di William Shakespeare, da cui poi nel 1961 venne realizzato anche il celebre film diretto dallo stesso Robbins con Robert Wise. Lo spettacolo promette intense emozioni, grazie alla grandiosa colonna sonora composta da Leonard Bernstein, suonata dal vivo dall’Orchestra diretta dal Maestro Emanuele Friello, e da una trama dai toni forti, come l’amore contrastato tra due giovani e la rivalità tra due gang contrapposte; il secondo, dal 31 gennaio al 2 febbraio 2025, Tootsie, tratto dal famoso film del 1982 con Dustin Hoffman, per la regia di Sidney Pollack, con musica e testi di David Yazbek, vincitore del Tony Award. Classificato come una delle migliori commedie di tutti i tempi (American Film Institute), il musical vede protagonisti Paolo Conticini ed Enzo Iacchetti, in un’esperienza coinvolgente che combina divertimento, romanticismo e una sottile irriverenza. Nel 50° anniversario del debutto di uno degli spettacoli più longevi e amati dal pubblico, e nel 50° anno di attività della Sala Europa che inaugurò nell’aprile del 1975 proprio con questa commedia musicale, dal 28 febbraio al 2 marzo 2025 andrà in scena la nuova edizione di Aggiungi un posto a tavola di Garinei e Giovannini, scritta con Jaja Fiastri, con le musiche composte da Armando Trovajoli e le coreografie di Gino Landi. Un nuovo allestimento che toccherà i principali teatri italiani, con un cast prestigioso, che continuerà ad emozionare il pubblico di ogni generazione: nel ruolo di Don Silvestro Giovanni Scifoni, attore stimato dalla critica e nuovo volto dello spettacolo italiano e Lorella Cuccarini nei panni di Consolazione. “La voce di lassù”, interpretata da Enzo Garinei verrà mantenuta in suo onore. Il 27 e 28 marzo 2025 andrà in scena Rocky – The Musical, prodotto da Fabrizio Di Fiore Entertainment e Roma City Musical in accordo con Music Theatre International, per la regia di Luciano Cannito che cura, oltre le coreografie, anche traduzione e adattamento.

Con musiche e liriche dei premiati Lynn Ahrens e Stephen Flaherty, e libretto di Thomas Meehan, lo spettacolo è adattato dalla sceneggiatura di Sylvester Stallone. Un musical mozzafiato ma allo stesso tempo pieno di poesia, con canzoni straordinarie e splendidi numeri di ensemble. Rocky Balboa sarà interpretato da Pierpaolo Pretelli, al suo debutto teatrale, che vestirà i panni del personaggio creato da Stallone. La stagione dei Musical si concluderà il 4 e 5 aprile 2025 con I Tre Moschettieri – Opera Pop, uno spettacolo dove musica, prosa e danza si intrecciano in un racconto coinvolgente ed emozionante con Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci, Graziano Galatone, che ricordiamo essere stati interpreti straordinari nel musical Notre Dame de Paris, e che qui saranno protagonisti nei panni di Athos, Porthos e Aramis. “Tutti per uno, uno per tutti!”, il motto più famoso del romanzo di Dumas, simbolo di un’amicizia incorruttibile, prende nuova vita in questa versione musicale italiana, prodotta da Stefano Francioni e dal Teatro Stabile d’Abruzzo.

Concerti – Dopo il successo del lungo tour estivo, Francesco Renga e Nek torneranno ad esibirsi insieme in tre imperdibili date al TEA dal 29 settembre al 1° ottobre 2024, promettendo un'esperienza indimenticabile attraverso i loro grandi successi. Il 14 ottobre 2024, Robert Plant, ex cantante dei Led Zeppelin, insieme a Suzi Dian si esibirà con il progetto Saving Grace, brani che abbracciano diversi stili ed influenze appartenenti a Plant, in particolare la sua eterna passione per il folk britannico e americano, gli spiritual e il blues tradizionale. Il 30 ottobre 2024 il palco sarà di Diodato, pronto per un nuovo capitolo musicale che racchiude e celebra proprio la dimensione live. Cantautore intenso e ricercato tra i più apprezzati del nuovo pop italiano, Diodato nel 2024 è tornato al Festival di Sanremo, portando sul palco la sua cifra stilistica, energica, elegante ed unica, dopo la vittoria nel 2020 con Fai Rumore (triplo platino), un brano che è entrato nella storia della musica italiana. Il 31 ottobre 2024 sarà la volta di un altro evento di punta della stagione musicale, con Luciano Ligabue in In Teatro - Dedicato a noi, che offrirà l’occasione di ascoltare le canzoni del suo ultimo album, insieme naturalmente agli altri grandi successi della sua carriera. Il 1° novembre 2024, dopo l’enorme successo del suo recente tour in Italia, il leggendario chitarrista dei Genesis, Steve Hackett torna a grande richiesta di pubblico con lo spettacolo Steve Hackett Genesis Greats, Lamb Highlights & Solo. Il 2 novembre 2024 I Brit Floyd, la tribute-band più celebre dei Pink Floyd a livello mondiale, farà tappa al TEA col suo P-U-L-S-E World Tour 2024 per celebrare il 30° anniversario di The Division Bell. Uno spettacolo mozzafiato per effetti speciali, che include brani da questo album iconico e i grandi classici dei Pink Floyd, come quelli da Dark Side of the Moon, The Wall, Wish You Were Here e molti altri. Il 21 novembre 2024, per la terza volta sul palco del TEA, a grande richiesta, ritorna Samuele Bersani, accompagnato dall’Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, con un programma che spazierà dai suoi grandi successi ai brani più recenti, tutti rivisitati e riarrangiati in chiave orchestrale. L’11 dicembre 2024 serata Spirit of Gospel Night animata dai Florida Inspirational Singers, un ensemble costituito dai migliori solisti gospel della Florida Centrale e diretto dai talentuosi e pluripremiati gospel singers Nicole Taylor e Pastor John Polk.

Il 15 dicembre 2024 Giovanni Allevi sarà protagonista sul palco del TEA con la coinvolgente atmosfera dei suoi concerti e il suo tocco inconfondibile, in cui presenta live i brani della sua ultima opera musicale e della sua carriera, per piano solo. Il 16 dicembre 2024 sarà la volta di Jack Savoretti, l’artista italo inglese dalla voce ruvida, appassionato e struggente. Il 23 febbraio 2025 Fabio Concato, una delle più belle certezze della nostra musica d’autore, salirà sul palco portando le sue canzoni entrate nella storia della musica italiana che ci hanno accompagnato sin qui, senza mostrare i segni del tempo. Dopo il successo televisivo, Massimo Ranieri tornerà sul palco del TEA il 6 marzo 2025 con Tutti i sogni ancora in volo, uno spettacolo che unisce canto, recitazione, brani celebri, sketch e racconti inediti. Il nuovo show, con scenografie rinnovate, include canzoni inedite scritte da grandi cantautori italiani e presenti nel suo ultimo album, prodotto da Gino Vannelli. Accompagnato da una band di musicisti di prim’ordine, Ranieri offrirà al pubblico il meglio del suo repertorio.

Eventi – Molto atteso Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista che, dopo il successo di Prendetevi la luna nella passata stagione teatrale, registrando sold out in tutte le tappe, tra cui anche tre date esaurite al Teatro Celebrazioni, il 2 ottobre 2024 porta sul palco dell’EuropAuditorium la conferenza-spettacolo dedicata al suo ultimo libro Mordere il cielo, dove affronta le tematiche legate a ritrovare il coraggio di muoversi fuori dagli schemi, a rinnovare ribellioni per inseguire le nostre unicità, diffidando di quella grigia normalità dietro la quale si nasconde il sinistro rumore della neutralizzazione dell’anima. Si prosegue con Barbascura X, il 26 novembre 2024, che porta in scena Sono qui per Caos, racconto scientifico sull’assoluta casualità dell’esistenza. Dopo il grande successo dello show Il saggio di fine anno, sold-out dappertutto, Camilla Boniardi (Camihawke) e Guglielmo Scilla debuttano con il loro primo progetto teatrale che li vede entrambi protagonisti, Avanguardia Pura, in scena in un doppio appuntamento, il 22 gennaio e il 26 febbraio 2025. Uno spettacolo che si preannuncia coinvolgente e in grado di divertire il pubblico grazie alla comicità imprevedibile dei due interpreti.

Danza internazionale – La magia della grande danza di Roberto Bolle tornerà, per il nono anno consecutivo, con il suo Gala Roberto Bolle and Friends, al Teatro EuropAuditorium per due serate straordinarie l’8 e il 9 marzo 2025. C’è ancora riserbo sul cast che accompagnerà l’Étoile in questi nuovi appuntamenti, per un programma ideato dal Maestro Roberto Bolle mescolando repertorio classico e contemporaneo, sempre all’insegna della grande danza internazionale. Insieme a lui, ballerini provenienti dalle più prestigiose Compagnie di danza si esibiranno in un programma capace di affascinare un pubblico sempre più ampio e variegato.

Family show – Il 17 novembre 2024 Ninna e Matti, la coppia di Youtuber più amata dai bambini, saranno sul palco con 10 performers e ballerini in Super Tour, uno show ritmato, colorato e interattivo. Uno spettacolo pensato per tutta la famiglia, dove i bambini saranno parte attiva, tra scherzi, piccoli imprevisti e momenti divertenti per tutti.