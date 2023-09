Tears from the Void è la sintesi di un dialogo fra arte digitale, fotografia analogica, danza contemporanea e musica elettronica. Il progetto si struttura tra due luoghi: PIETRO - spazio indipendente appena nato nella cappella sconsacrata del seicentesco Palazzo Tanari (via Galliera 20, Bologna), che lunedì 18 settembre alle ore 19.00 ospiterà il vernissage dell'esposizione fotografica e sonora visitabile fino al 24 settembre - e la Casa della Cultura Italo Calvino di Calderara di Reno, dove si sviluppa la seconda parte del progetto fotografico di Enrico Fedrigoli creato in relazione con l’arte digitale di Black7even e la performance di Eleonora Fabrizi.



Qui, sempre nella serata del 18 settembre, dalle ore 20.30 la danzatrice metterà in scena una performance immersa nelle immagini video di Black7even, una coreografia originale costruita sui suoni elettronici di Vincenzo Scorza, che continueranno ad accompagnare il pubblico anche dopo l’incontro con gli artisti e con i curatori dell’allestimento fotografico, il critico Simone Azzoni e l’architetto Simone Gheduzzi.





Le immagini di Black7even sono il risultato di un processo di trasformazione digitale che riflette la velocità e il caos della società contemporanea. Il feed dei social network è stato catturato a schermo e modificato attraverso sovrapposizioni, variazioni di velocità, erosioni, in un processo di trasformazione in cui il suono assume un ruolo centrale. Su questo suono Eleonora Fabrizi – danzatrice di matrice classica basata in Germania – crea una coreografia contemporanea, trasposizione in forma presente dell’intero iter di realizzazione della mostra, che rende il pubblico testimone attivo del processo creativo.