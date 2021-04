Teatri di Vita riapre il 1°Maggio: un pic-nic sull’erba" e un microfono aperto per ripartire

Se i teatri riaprono, Teatri di Vita accoglierà il suo pubblico con una giornata di partecipazione all’aperto, nei suoi spazi esterni. Non uno spettacolo, ma un’intera giornata di incontro e condivisione, con un invito: “Diamo Aria”. In un giorno simbolico: il Primo Maggio, la giornata dei lavoratori, per festeggiare non solo il teatro che riparte ma anche il lavoro che riprende.

Il programma della giornata

Si inizia alla mattina alle 11 per proseguire fino a sera: una non-stop di partecipazione e di bellezza, un pic-nic con il semplice gusto di ritrovarsi, con un “microfono aperto” per chiunque voglia intervenire con una canzone, un monologo, una poesia, un pensiero...

L’appuntamento è a Teatri di Vita (via Emilia Ponente 485, Bologna; tel. 333.4666333; teatridivita.it); prenotazione obbligatoria, nel rispetto di tutte le disposizioni anti-Covid (distanziamento, mascherine, misurazione temperatura, capienza limitata).

Una riapertura caratterizzata dal desiderio di ritrovarsi e di condividere. Anche la natura, nel segno dell’impronta verde che caratterizza Teatri di Vita. E così, a chi porterà a teatro una pianta per il giardino esterno sarà offerta la merenda.

“Diamo Aria” sarà anche l’occasione per anticipare i progetti teatrali che caratterizzeranno l’estate 2021 con la presentazione del festival “Cuore d’Aria” che si terrà a Teatri di Vita dal 2 giugno al 2 agosto.

“Diamo aria al nostro desiderio di ritrovarci, di condividere, di vivere il teatro e la danza, di essere comunità attorno a un progetto di cultura.

Riapriamo il teatro per farlo tornare piazza di incontro e di arte.

Ma siamo seri e non amiamo proclami affrettati, senza fondamento e irrispettosi del lavoro e del funzionamento di questo lavoro.

Per questo riapriremo con coscienza, senza correre dietro a date scelte in modo azzardato.

E lo faremo il PRIMO MAGGIO, proprio come omaggio ai lavoratori, dello spettacolo e non solo, che hanno sofferto in questi lunghi mesi. Una festa del lavoro che riprende.

E lo faremo il Primo Maggio anche perché il teatro ricominci dalla sua dimensione più genuina e autentica, quella politica, che nasce dal confronto con la città in nome della partecipazione e della libertà.

Con la consapevolezza che adesso si può ripartire. Insieme”.