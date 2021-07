A Calderara doppio appuntamento col teatro: “Zanna Bianca” e “Cinque racconti di fine estate”

A Calderara doppio appuntamento col teatro: giovedì 22 “Zanna Bianca”, per bambini e adulti, venerdì 23 “Cinque racconti di fine estate”. Gli spettacoli sono gratuiti con prenotazione obbligatoria. Il cartellone di CulturaraEstate 2021, il programma di eventi allestito dal sistema culturale di Calderara di Reno e inserito in Bologna Estate, propone un doppio appuntamento col teatro. Sul palco della piazza davanti alla Casa della Cultura “Italo Calvino”, in via Roma, andrà in scena giovedì 22 “Zanna Bianca. Della Natura selvaggia”, mentre il giorno dopo, venerdì 23, è in programma “Cinque racconti di fine estate”: il primo spettacolo è adatto anche a bambini dagli 8 anni in su, mentre il secondo è per adulti. Entrambi gli appuntamenti, prodotti da INTI Associazione Culturale, sono in programma alle ore 21 e sono gratuiti con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite.

Giovedì 22 luglio ore 21

Zanna Bianca. Della natura selvaggia

Una produzione INTI Associazione Culturale, con Luigi D'Elia.

Spettacolo per bambini a partire da 8 anni e adulti.

Nel grande Nord, al centro di un silenzio bianco e sconfinato, una lupa con chiazze di pelo color rosso cannella sul capo e una lunga striscia bianca sul petto, ha trovato la tana migliore dove far nascere i suoi cuccioli. Tra questi un batuffolo di pelo che presto diventerà il lupo più famoso di tutti i tempi: Zanna Bianca.

Luigi D’Elia e Francesco Niccolini tornano nel luogo che amano di più, la grande foresta, per incontrare chi della foresta fa parte come le sue ombre, il muschio, l’ossigeno: i lupi. Un omaggio selvaggio e passionale a Jack London, ai lupi, al Grande Nord e all’antica e ancestrale infanzia del mondo.

Venerdì 23 luglio ore 21

Cinque racconti di fine estate

Una produzione INTI Associazione Culturale, con Luigi D'Elia e musica dei Bevano Est.

Racconto di Simonetta Dellomonaco.

Cinque delicate e antiche storie contadine in bilico tra autenticità e sogno, cinque racconti impressionisti sospesi tra la terra rossa della Puglia e la romagna di Fellini che colgono e fermano il paesaggio umano sconfinato di un’Italia che probabilmente non esiste più: c’è la prima trebbia che dalle nebbie dal grande nord arriva nella folla fiorita di uno stralunato paesino di campagna perso nel grano, c’è Angiolina, che una notte di fuoco suo papà la porta a vedere la calcara, c’è Lino che suona all’amore suo che è stato pizzicato, c’è un paese intero che di notte si mette in cammino sotto le stelle per arrivare in cima alla collina dove, anche quella notte, apparirà la balena. Questi e altri personaggi in un affresco di un tempo antico, dell’innocenza, un giro di fiabe sotto le stelle.

Cinque racconti, con la voce narrante di Luigi D’Elia, attore, autore e scenografo, la regia di Simonetta Dellomonaco, che firma le parole del racconto-prologo, e le musiche dei Bevano Est, musicisti e alchimisti raffinati tra tradizione popolare e contemporaneità: Stefano Delvecchio alla fisarmonica bitonica, Davide Castiglia al violino, Giampiero Cignani ai clarinetti.

Come per tutti gli appuntamenti di CulturaraEstate 2021, allestiti nel rispetto delle vigenti norme anti Covid-19, è prevista la prenotazione obbligatoria sulla piattaforma eventbrite. La rassegna estiva di Calderara conta su un programma di spettacoli teatrali, concerti, film, laboratori, incontri, percorsi sul territorio e visite guidate naturalistiche realizzato da Casa della Cultura Italo Calvino/Cronopios, Teatro Spazio Reno, Biblioteca Rinaldo Veronesi e Servizio Cultura, anime del sistema culturale cittadino, in collaborazione con le realtà associative del territorio e di Bologna.

