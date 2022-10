"Teatro Canzone" sul palco del Teatro del Navile

Sabato 29 ottobre, alle ore 21, primo appuntamento con il "Teatro - Canzone" a cura del Prof cantattore Gian Marco Basta. Ospite della serata il Prof cantautore Francesco Guarino. Con Gian Marco Basta (voce e chitarra) e con il Maestro Claudio Giovannini (piano e fisarmonica).

Si alza il sipario sul Teatrino di Basta! Lo spettatore è invitato a incamminarsi in un viaggio al termine della notte, seguendo passo passo il protagonista della storia, GM, ragazzo che ha perso l’ultimo autobus e, in questa notte, tornerà a casa a piedi ? e sarà un cammino denso di incontri. Una costellazione di volti e di nomi, uomini e donne con i quali interagirà, divenendo egli stesso, di volta in volta, queste persone e le loro storie. Gli “esclusi” (dalle norme sociali, dall’amore, talvolta esclusi anche da sè stessi) sono i protagonisti del Teatrino di Basta, poveri cristi che stanno ai margini, come nelle storie di Jannacci, di cui il “cantattore” Basta è stato allievo alle Scuole Civiche di Milano.

Se le radici affondano nella migliore tradizione del teatro?canzone, tutto è però filtrato da una sensibilità attenta alle sfumature più peculiari della nostra contemporaneità: lo sguardo dell’artista (così come la sua azione di performer) indaga e sovverte simboli e rappresentazioni sociali, illuminando con poetica ironia angoli segreti del quotidiano e delle sue apparenti banalità.