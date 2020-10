Teatro Comunale di Bologna: sospesi tutti gli eventi aperti al pubblico fino al 24 novembre 2020

In ottemperanza al DPCM del 24 ottobre 2020, il Teatro Comunale di Bologna informa che sono sospesi tutti gli eventi aperti al pubblico fino al 24 novembre 2020. Pertanto, lo spettacolo “Bologna, storia di una città dagli Etruschi ad oggi” di e con Giorgio Comaschi, previsto in Sala Bibiena dal 29 al 31 ottobre, l’incontro con Gabriele Lavia del 2 novembre in Foyer Rossini intitolato “Otello / Tradimenti” per la rassegna “Parliamo d'Opera”, la nuova produzione dell’Otello di Verdi con la regia di Gabriele Lavia e la direzione di Asher Fisch, in programma al PalaDozza dall’11 al 18 novembre, e il concerto sinfonico del 22 novembre al PalaDozza, con la direzione di Pinchas Steinberg e il pianista Federico Colli, saranno riprogrammati a data da destinarsi.