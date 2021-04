Teatro Dehon riapre le sue porte: il programma di maggio

Il Teatro Dehon riapre le sue porte. È difficile immaginare oggi quali saranno i caratteri fisiognomici del mondo post-Covid, ma una cosa è certa: la Cultura, ed in modo particolare le Arti performative (teatro, musica, danza, sino alle forme popolari del circo e dello spettacolo di strada), ricopriranno un ruolo centrale nella ricostruzione della socialità umana, disgregata da anni di pandemia.

Al netto dei fattori di un'emergenza economica troppo spesso sottolineata come unica motivazione sufficiente, riaprire i Teatri, organizzare spettacolo, riprendere l'attività con ogni mezzo possibile, costituisce un imperativo d'ordine morale; un dovere vero e proprio. Un compito imprescindibile.

Così come i medici e gli infermieri si prodigano per salvare vite umane, gli operatori dello spettacolo - dall'ultimo macchinista sino al Sovrintendente della grande Fondazione lirico-sinfonica - sono oggi chiamati a lenire quelle ferite dello Spirito che, seppure invisibili, non sono per questo meno dolorose o potenzialmente fatali.

Etica, sacrificio, impegno civile, servizio alla collettività. Ecco gli elementi di una Cultura mobilitante, integrale ed inclusiva, che oggi possiamo - e dobbiamo - mettere in campo, a dispetto di ogni difficoltà pratica, per restituire all'Arte la dignità che le spetta, e all'uomo la dimensione che gli è propria.

Piero Ferrarini

Domeniche di Maggio con Fantateatro e a metà mese in scena con Duilio Pizzocchi

A partire da Domenica 9 Maggio, finalmente il Teatro Dehon riapre le sue porte, e lo fa pensando al suo pubblico.

Il mese di Maggio sarà infatti dedicato al recupero di una parte degli spettacoli che avrebbero dovuto andare in scena l'anno passato. Non sono ancora in programma tutti i titoli da recuperare, ma è un inizio. È infatti nostra intezione, con la disponibilità delle compagnie che avremmo dovuto ospitare, riprogrammareprogressivamente tutti gli spettacoli che avrebbero dovuto svolgersi nel 2020.

Riteniamo che il recupero di una prima parte di spettacoli sia, nonostante gli ostacoli, una delle modalità per dimostrare il profondo affetto e rispetto che nutriamo per le nostre spettatrici e i nostri spettatori, che in questo difficile periodo hanno continuato senza sosta a darci fiducia.

Il programma

Il programma sarà rivolto principalmente ai più piccoli: le Domeniche 9, 16 e 23 Maggio andranno in scena le produzioni di Fantateatro "Il Giro del Mondo in 80 giorni" (ore 17.30), "Ercole, l'eroe dalla forza straordinaria" e "Il Gatto con gli Stivali", questi ultimi in doppia replica alle 16.00 e alle 18.00.

Venerdì 14 e Sabato 15 Maggio sono date invece dedicate ai più grandi, con lo spettacolo "Cabaret con Duilio Pizzocchi", con orario di inizio anticipato alle 19.45.

Le due date sono rispettivamente i recuperi delle repliche di Venerdì 30 ottobre 2020 e Sabato 7 Novembre 2020; pertanto chi aveva ascquistato i biglietti per il 30/10 avrà accesso alla serata del 14/05, mentre chi aveva acquistato i biglietti per il 7/11 avrà accesso allo spettacolo del 15/05.

In questa serata Duilio Pizzocchi, comico bolognese e anche un po' ferrarese, dopo essere approdato anche al cinema recitando una piccola parte nel film pluripremiato di Giorgio Diritti "Volevo nascondermi" dedicato al pittore Antonio Ligabue, ci intratterrà con le sue specialità fatte di divertenti aneddoti di vita vissuta nel mondo dello spettacolo e in quello "reale". Ci darà poi alcuni assaggi dei suoi personaggi più conosciuti: il camionista inarrestabile, la vecchia malvagia, l'imbianchino svampito. Nell'occasione ci parlerà anche del suo primo libro di racconti "Fuori scena. Risate a sipario chiuso”.

Uno spettacolo pensato con l'intento di cominciare a far rivivere il teatro.



Nel rispetto delle normative vigenti, la capienza massima della sala passa da 500 a 182 posti. All'interno della sala sarà assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi e sarà obbligatorio indossare le mascherine.

Programma Completo

Domenica 9 Maggio | ore 17.30

Il Giro del Mondo in 80 Giorni

- Dai 5 anni

Venerdì 14 e Sabato 15 Maggio | ore 19.45

Cabaret con Duilio Pizzocchi

Domenica 16 Maggio | ore 16 e ore 18

Ercole, l'eroe dalla forza straordinaria

- Dai 5 anni

Domenica 23 Maggio | ore 16 e ore 18

Il Gatto con gli Stivali

- Dai 4 anni