Teatro delle Temperie e “Vivo dal Vivo”: gli spettacoli dal 4 al 10 luglio

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 04/07/2021 al 10/07/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

I prossimi appuntamenti in programma per la stagione estiva di Teatro delle Temperie “Vivo dal Vivo” attiva su quattro comuni del territorio bolognese:

- Nell’ambito della rassegna “Circo-Teatro Spettacolare”, Domenica 4 luglio "Stramboletto", di Andrea Lupo, con Alessia Raimondi e Camilla Ferrari, ore 20.30 Parco 1° maggio Bazzano, Valsamoggia. Uno spettacolo adatto a bambini e pubblico di ogni età.

“Una bambina che ha paura del buio, il suo orsacchiotto, un letto... Strambo! Per imparare ad andare a dormire tranquilli e fare amicizia con le meravigliose creature del buio”. Per saperne di più: https://www.teatrodelletemperie.com/it-it/scheda-stramboletto.

Apertura cancelli ore 19.30 con possibilità di aperitivo a cura di “Si può fare, Bottega Equosolidale di Valsamoggia”. Prenotazione obbligatoria: info@teatrodelletemperie.com, 051963037, 3351647842.

- Nell’ambito della rassegna “Parco Spettacolare”, Lunedì 5 luglio "La vita salva", di e con Silvia Frasson, con il patrocinio di A.I.D.O. Toscana, 21.15 Parco 1° maggio Bazzano, Valsamoggia. “Una storia che è l'incrocio di più storie, di più vite, di più personaggi. Un'attrice da sola le attraversa e ci porta con sé, facendoci sorridere e commuovere.. Fino a farci venire un dubbio... Riguarda anche noi, tutto questo? Uno spettacolo intenso, travolgente, che arriva all'anima”. Per saperne di più: https://silviafrasson.com/interviste-e-recensioni/

Apertura cancelli ore 20.30 con possibilità di aperitivo a cura di “Si può fare, Bottega Equosolidale di Valsamoggia”. Prenotazione obbligatoria: info@teatrodelletemperie.com, 051963037, 3351647842

- Nell’ambito della rassegna “Cabaret di Monte”, Martedì 6 luglio "Cent'anni sciolti in un bicchiere - Omaggio a Charles Bukowski", di e con Andrea Lupo, musica dal vivo Guido Sodo, danza aerea Camilla Ferrari 21.15 campetto da basket Istituto comprensivo M.S.P. a Calderino, via IV novembre 4, Monte San Pietro. “Parole, musica, danza aerea. Per entrare nell'atmosfera underground ormai entrata nel mito e farsi travolgere dall'incontro con lo scrittore che ancora oggi resta uno fra i più letti, citati, imitati, controversi”. Apertura cancelli ore 20.30 con possibilità di aperitivo a cura di Circolo Arci la Conserva APS. Prenotazione obbligatoria: info@teatrodelletemperie.com, 051963037, 3351647842

- Nell’ambito della rassegna “Parco Spettacolare”, Mercoledì 7 luglio "Lupo Live Show - Summer Edition", dalle 19.00 alle 20.00 Parco 1° maggio Bazzano, Valsamoggia. Aperitivo e interviste con la partecipazione del pubblico alla ripresa in diretta streaming del Lupo Live Show. Ingresso gratuito, consumazione obbligatoria, aperitivo a cura di “Si può fare, Bottega Equosolidale di Valsamoggia”.

- Nell’ambito della rassegna “Cabaret di Fiume”, Giovedì 8 luglio "Tony&Ketty - Commedia tragicomica da balera", di e con Andrea Lupo e con Mara di Maio, canzoni originali di Guido Sodo e Andrea Lupo, 21.15, Casa delle Acque, via del Lido 15, Casalecchio di Reno. “Uno spettacolo comico che ci porta nel camerino di due famosi cantanti di liscio al 25° anno di carriera, tra esilaranti battibecchi e la realtà che fa capolino dietro capelli impomatati e paillettes”. Per saperne di più: https://www.teatrodelletemperie.com/it-it/tonyekettyy

Apertura cancelli ore 19.30, possibilità di apericena picnic all’arrivo a cura di “Casa delle Acque APS”. Prenotazione obbligatoria: info@teatrodelletemperie.com, 051963037, 3351647842.



La stagione estiva “Vivo dal Vivo” fa parte di Bologna Estate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica.