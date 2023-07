Teatro delle Temperie “Vivo dal vivo”: gli appuntamenti di fine luglio e inizi agosto

I prossimi appuntamenti in programma per la stagione teatrale estiva di Teatro delle Temperie “VIVO DAL VIVO” (tre rassegne di prosa e una di circo - teatro nei comuni di Valsamoggia, Sala Bolognese, Casalecchio di Reno e Bologna): nell’ambito della rassegna “Parco Spettacolare”, lunedì 31 luglio ore 21.15 Parco 1° maggio, viale Carducci, Bazzano - Valsamoggia (BO):

“MADAME (S)EX UP, di e con Francesca Falchi, vietato ai minori di 18 anni.

“Francesca Falchi torna ad esplorare gli impervi sentieri della comicità con uno spettacolo che parla di sesso, Tavor e Chopin. Superata la menopausa e sopravvissuta alla pandemia, in MADAME (S)EX UP l’attrice ed autrice sarda esplora il baratro della singletudine “per scelta” (!) e fornisce i dettagli che le hanno permesso di sopravvivere ad un contenzioso sul bondage con un Winnie The Pooh fuoriuscito dal mastello dell’indifferenziato. Se, data l’età, il “giochiamo al dottore e l’infermiera?” è diventato un incubo piuttosto che una pratica erotica, Francesca Falchi vi aiuterà a recuperare la fiducia nel vostro potenziale testosteronico e nella vostra seduttività estrogena e a mettere in atto un “repechage” degli scartati/e che “ogni lasciata è persa” diventerà il vostro mantra per le prossime Olimpiadi del sesso senza guardrail. Perché l’amore è come le pere: pure la buccia riempie”.

Apertura cancelli ore 20:15 con possibilità di aperitivo a cura di “Circolo Arci Bazzano”. È sempre consigliata la prenotazione: info@teatrodelletemperie.com, 051963037, 3351647842.

In caso di maltempo lo spettacolo andrà in scena nell'area coperta dietro al Teatro Calcara (via Garibaldi 56, loc. Calcara - Valsamoggia BO). Biglietto ingresso unico 12,00 €.

Nell’ambito della rassegna “Le notti della SALAmandra”, martedì 1 agosto ore 21:15 parco di Villa Terracini, via Gramsci 313, Osteria Nuova - Sala Bolognese (BO):

“Santa subito - una stand up mistica”, di e con Francesca Falchi, vietato ai minori di 12 anni.

“In un periodo storico in cui la coscienza traballa la scienza emigra e la fantascienza fluttua, la fede (fosse anche quella nella Nutella) alimenta un fiume di richieste di protezione cure e rimedi contro i mali del nostro tempo (fisici e non). Per dar voce ad ogni preghiera e per far sì che ciascuno abbia il suo, dall’appetito di coccodrillo alla prostata funzionante (rivolgersi a Sant’ Anna per direttissima), Francesca Falchi dà vita ad un excursus comico tra le sante che popolano l’immaginario popolare e a cui ci si rivolge finanche per curare l’alluce valgo (Santa Riccarda) o la bronchite del gatto, perché le donne, si sa, hanno una percentuale di problem solving che neanche Mc Gyver. A partire dalle proprie esperienze personali e da una lunga tradizione tenuta viva da una famiglia matriarcale, Francesca Falchi redige un compendio necessario per superare questi tempi, perché dove non arriva il Prozac c’è sempre Santa Flora di Beaulieau e nel caso di una folgorazione (che di fulmini impazziti in questo periodo ce n’è e pure molti) Santa Scolastica è quella che fa per voi.”

Apertura cancelli ore 19:30 con possibilità di aperitivo a cura di “Spritz a Porter”. È sempre consigliata la prenotazione: info@teatrodelletemperie.com, 051963037, 3351647842.

In caso di maltempo lo spettacolo andrà in scena nella sala teatrale al primo piano della Villa. Biglietto ingresso unico 12,00 €.

- Nell’ambito della rassegna “Canali Spettacolari”, organizzata in collaborazione con “Canali di Bologna – Consorzi dei Canali di Reno e Savena”, giovedì 3 agosto ore 21:15, Chiusa di Casalecchio di Reno (BO), via Porrettana 187.

“Perle da fiume - buffonerie, canzoni, storie e poesie” di e con Andrea Lupo, musica dal vivo Guido Sodo, produzione Teatro delle Temperie.

“Una raccolta di racconti, poesie, canzoni e stramberie per passare insieme una serata fra risate fragorose e momenti poetici, romantiche passioni e leggerissime scanzonate e divertenti buffonerie.”

Apertura cancelli ore 20:15 con possibilità di aperitivo a cura di “Spritz a Porter”. È sempre consigliata la prenotazione: info@teatrodelletemperie.com, 051963037, 3351647842. Biglietto ingresso unico 12,00 €.

Tutti i dettagli sugli spettacoli e sulle rassegne possono essere reperiti nella sezione dedicata del sito di Teatro delle Temperie: https://www.teatrodelletemperie.com/stagione-estiva-2023/

Le rassegne della stagione estiva VIVO DAL VIVO fanno parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.