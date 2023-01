 Teatro Duse, i grandi protagonisti della scena sul palco nel 2023

La Stagione 2022/2023 del Teatro Duse di Bologna prosegue con tutto il meglio dello spettacolo dal vivo e i nomi più acclamati della scena classica e contemporanea, dalla prosa alla musica, dalla danza alla commedia, fino all’operetta in scena il 14 e il 15 gennaio, con la Compagnia Corrado Abbati che presenta il nuovo allestimento de ‘Il paese dei campanelli,’ a cento anni dal debutto.

I classici tornano il 18 gennaio con Giorgio Marchesi, protagonista di una versione de ‘Il fu Mattia Pascal’ di Pirandello che guarda anche ai giorni nostri. Un grande libro contenente oltre duecentocinquanta lemmi in attesa di definizione campeggerà, il 19 gennaio, al centro della scena di ‘Dizionario Balasso’, spettacolo cult di Natalino Balasso, attore, comico e autore tra i più originali del panorama teatrale. Rappresenta, invece, un omaggio a Pietro Garinei, la nuova messa in scena di Luigi Russo della commedia ‘Se devi dire una bugia dilla grossa’ (20-22 gennaio). Lo spettacolo, scritto dal britannico Ray Cooney e tradotto da Iaia Fiastri, vede protagonisti Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti e Paola Quattrini.

Il 25 gennaio, omaggio del mondo della danza a Pier Paolo Pasolini con ‘Pasolini fuochi segreti’, nuovo lavoro di Artemis Danza con la regia e le coreografie di Monica Casadei.

Registro brillante per la pluripremiata Paola Minaccioni, sul palco il 26 gennaio, in ‘Dal vivo sono molto meglio’, con la regia di Paola Rota e le musiche di Davide Cavuti. Tutti i personaggi dell’attrice, nati in tv, al cinema o in radio, arrivano a teatro per offrire una sequenza surreale di caratteri, incarnazione dei dubbi e delle nevrosi del nostro tempo.

Attesissimo, dal 27 al 29 gennaio, ‘Il compleanno’, capolavoro del premio Nobel Harold Pinter, diretto dal pluripremiato regista tedesco Peter Stein e interpretato da Maddalena Crippa.

È Roberto Valerio, invece, a firmare adattamento e regia di ‘Zio Vanja’ in scena dal 3 al 5 febbraio con Giuseppe Cederna e Euridice Axen. Ancora un grande classico: ‘Uno, nessuno, centomila’ (10-12 febbraio) di Luigi Pirandello, con Pippo Pattavina nelle vesti del protagonista Vitangelo Moscarda e Marianella Bargilli, che darà corpo e voce a tutti i personaggi femminili.

Altro debutto, il 15 febbraio, per ‘La vita al contrario – Il curioso caso di Benjamin Button’, versione teatrale del racconto fantastico di Francis Scott Fitzgerald, reso celebre dal film del 2008 di David Fincher, vincitore di tre premi Oscar. Nel ruolo del protagonista, che al cinema fu di Brad Pitt, ci sarà Giorgio Lupano, diretto da Ferdinando Ceriani.

Tosca D’Aquino e Giampiero Ingrassia saranno, invece, impegnati nella commedia di Roberto Cavosi ‘Amori e sapori nelle cucine dal Gattopardo’ (17-19 febbraio), per la regia di Nadia Baldi e con le scene di Luigi Ferrigno che ricreano le atmosfere lussuose dei saloni nobiliari siciliani e fanno da sfondo alle zuffe che animano le cucine, a servizio del principe di Salina. A seguire Serena Dandini che il 21 febbraio condurrà ‘Vieni avanti, cretina!’, format teatrale a più voci che gioca sulla stupidità al femminile. Uno spettacolo sagace e provocatorio che aggiunge un altro gradino alla lunga scalata verso la piena emancipazione delle donne. Reduce dai ripetuti sold out delle passate stagioni, torna Lella Costa, questa volta in scena accanto ad Elia Schilton nello spettacolo ‘Le nostre anime di notte’ (24-26 febbraio) tratto dall’omonimo romanzo dell’americano Kent Haruf e diretto da Serena Sinigaglia.

Sceglie ancora il Duse Marco Travaglio che il 1° marzo porterà in scena il suo nuovo monologo intitolato ‘I migliori danni della nostra vita’. Il 4 e 5 marzo, omaggio al genio di Dante Alighieri e, in particolare al 33esimo canto del Paradiso, con Elio Germano che dà voce a ‘Paradiso XXXIII’. Sul palco anche Teho Teardo che firma la drammaturgia sonora. Alla regia crossmediale, tra immagini ed effetti speciali, Simone Ferrari & Lulu Helbaek. Debutto al Duse per Arianna Porcelli Safonov, nuovo talento della comicità in rosa, che il 9 marzo presenta il monologo ‘Fiaba-fobia’.

Dal 10 al 12 marzo, sale per la prima volta sul palco del Duse la pluripremiata compagnia Carrozzeria Orfeo con il più politico dei suoi lavori: ‘Miracoli metropolitani’. Scritto da Gabriele Di Luca prima della pandemia, il testo preconizza una società chiusa in casa che sta per essere sepolta dai suoi rifiuti.

Prosegue il conto alla rovescia per il ritorno al Duse di ‘Slava’s Snowshow’, lo spettacolo ideato e messo in scena da Slava Polunin, considerato il migliore clown del mondo. Lo show evento, che da 30 anni incanta le platee di tutto il mondo, è in scena dal 15 al 19 marzo.

Tra i ritorni quello del giovane coreografo Fabrizio Favale che, con la sua compagnia Le Supplici, il 21 marzo presenta ‘Alce’, un nuovo lavoro dedicato al mondo animale.

Immancabile l’omaggio alla drammaturgia partenopea con Enzo Decaro in ‘Non è vero ma ci credo’ (24-26 marzo) di Peppino De Filippo. Il musical, in una chiave del tutto originale che interseca il circo contemporaneo, tornerà il 28 marzo con ‘Il Mago di Oz’, un family show in grado di stupire grandi e piccini. Il cartellone del mese si chiude il 29 marzo con il live del musicista australiano e straordinario performer Tommy Emmanuel. Ad aprire il concerto sarà il giovane britannico Mike Dawes.

Ad aprile, infine, sono attesi in scena Paolo Rossi, il 5 aprile, con ‘Scorrettissimo me. Per un futuro, immenso repertorio’, un nuovo spettacolo che unisce stand up e commedia dell'arte; Daniele Cipriani Entertainment con ‘A Night With Sergio Bernal’ in agenda il 13 aprile. A seguire, il 14 aprile, omaggio ai Beatles con ‘BeatleStory’, show multimediale che ripercorre la rivoluzionaria storia della band di Liverpool dal 1962 al 1970.

Tra i ritorni anche gli Oblivion con ‘Oblivion Rhapsody’ in cartellone il 15 e 16 aprile, Lino Guanciale in scena il 18 e 19 aprile, con ‘Non svegliate lo spettatore’ Simone Cristicchi che il 20 aprile con la cantautrice toscana Amara presenta ‘Torneremo ancora – Concerto mistico per Battiato’.

A chiudere la stagione di prosa sarà ‘La dolce ala della giovinezza’ (21-23 aprile) con Elena Sofia Ricci e Gabriele Anagni, diretti da Pier Luigi Pizzi. Infine, si ride il 28 aprile con la Max Angioni e il suo one man show dal titolo ‘MiracolaTour’, mentre la musica torna il 29 aprile con il concerto ‘Omaggio a Ennio Morricone’.

Biglietteria Teatro Duse: Via Cartoleria, 42 Bologna - Tel. 051 231836 - biglietteria@teatroduse.it. Aperta al pubblico dal martedì al sabato dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. On line: teatroduse.it