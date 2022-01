Emozioni al Teatro Duse: commedia, grande prosa e Gianni Morandi

Le emozioni al Teatro Duse proseguono. Per l’ultimo weekend delle feste, dal 7 al 9 gennaio, Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta sono sul palco con l’attualissima commedia ‘Scusa sono riunione…ti posso richiamare?’. Il 13 gennaio si ride ancora con Debora Villa, nella versione al femminile del monologo ‘Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere’, dal best seller dello psicologo statunitense John Gray. Torna al Duse Emilio Solfrizzi che, dal 14 al 16 gennaio, sarà ‘Il malato immaginario’ in un originale allestimento del capolavoro di Molière, tra comicità e teatro dell’assurdo, per la regia di Guglielmo Ferro.

Dal 19 gennaio attesissimo Gianni Morandi, che riprende, aggiornandolo, il filo dei concerti ‘Stasera gioco in casa’, in esclusiva nazionale al Teatro Duse. I biglietti già acquistati restano validi per tutte le nuove date consultabili su teatroduse.it Imperdibile, dal 21 al 23 gennaio, ‘Arsenico e vecchi merletti’, adattamento teatrale del celeberrimo film omonimo, con la traduzione di Masolino D’Amico e la regia di Geppy Gleijeses. Sul palco, una signora del teatro del calibro di Anna Maria Guarnieri. Accanto a lei Marilù Prati. Risate e leggerezza assicurati anche per un classico della commedia con la regia originale di Pietro Garinei: ‘Se devi dire una bugia, dilla grossa’ in scena dal 4 al 6 febbraio. La versione attualizzata da Iaia Fiastri, nel nuovo allestimento di Luigi Russo, vede in scena Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti, Paola Quattrini, Paola Barale, Nini Salerno e Marco Cavallaro. La prosa classica torna in grande stile, dall’11 al 13 febbraio, con il ‘Re Lear’ la più titanica tragedia di Shakespeare, dramma dell’amore padri-figli e della follia. Sul palco giganti del teatri come Glauco Mauri e Roberto Sturno, diretti da Andrea Baracco.

Reduce da ripetuti sold-out, torna il carisma da affabulatore di Federico Buffa che, il 15 febbraio con Amici fragili, racconterà storia di un incontro tra Gigi Riva e Fabrizio De André.‘Ho perso il filo’ è, invece, il titolo della pièce che, il 16 febbraio, vedrà Angela Finocchiaro nei panni di una stralunata eroina alle prese con il labirinto del Minotauro.

Particolarmente atteso sullo storico palco della sua città anche Stefano Accorsi che, dal 18 al 20 febbraio, è il protagonista di Storia di 1, scritto da Lucia Calamaro e Daniele Finzi Pasca, che firma anche la regia. La più stretta attualità, invece, sarà sotto la lente di Marco Travaglio che, dal 28 febbraio al primo marzo, presenta il suo nuovo monologo intitolato ‘Il conticidio dei migliori’.